A los 13 años Geraldine Bazán estuvo a punto de ser parte del clan Trevi-Andrade: “Me metieron a un cuartito”

Geraldine Bazán a sus 13 años presentó una audición peculiar ante Sergio Andrade (Foto: Instagram)

Recientemente los nombres de Sergio Andrade y Gloria Trevi han vuelto a los reflectores luego de que una corte de distrito en Los Ángeles, California, diera a conocer que está en proceso una nueva demanda civil por corrupción de menores en contra de la cantante de Con los ojos cerrados y quien por años fuera su productor, reavivando así el escándalo que conmocionó a Latinoamérica hace más de de 20 años.

En este contexto ha causado revuelo la reciente declaración de la actriz Geraldine Bazán, quien aseguró para Suelta la sopa que cuando tenía 13 años y se encontraba en búsqueda de oportunidades en el competitivo medio artístico, realizó una audición peculiar ante el polémico productor.

La villana de telenovelas recordó que fue entonces el ojo vigía de su madre, la señora Rosalba Ortiz, lo que la mantuvo a salvo, pues de haber proseguido en los castings con el realizador musical, quizá habría pasado a formar parte del llamado “Clan Trevi-Andrade”.

Lorena Herrera también relató que Andrade le pidió audicionar desnuda (Archivo/Instagram)

“En una ocasión yo estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi, hace muchos años en Televisa. Entonces, se acabó el programa, y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mary (Mary Boquitas, María Raquenel Portillo), que Sergio quería hacernos un casting”, recordó la actriz de Catalina y Sebastián respecto al programa XE-TÚ Remix que condució Gloria en el año 1996.

Bazán recordó que fue citada por el equipo de Sergio Andrade en un domicilio particular en la Ciudad de México para ser sometida a pruebas artísticas, todo esto antes de que explotara el mediático caso que involucró al productor, la cantante regiomontana y una docena de adolescentes y mujeres jóvenes, quienes formaban parte del “séquito” comandado por Andrade.

“Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá siempre iba conmigo. Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito ‘aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”, recordó Geraldine.

“Entonces me dijeron ‘ay, que tu mamá te espera acá’, porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 (años)”, añadió la ex esposa de Gabriel Soto.

Esta extraña situación alertó a doña Rosalba Ortiz, quien en ese momento se llevó a la entonces adolescente.

“Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”, recordó la actriz de 39 años.

No es la primera vez que Geraldine Bazán cuenta el escabroso pasaje de su trayectoria artística, pues en la recientemente estrenada segunda temporada del reality show Secretos de villanas, la actriz de Tierra de pasiones se refirió a la anécdota.

“Yo hice un programa con Gloria Trevi cuando estaba con Sergio Andrade todavía y se acabó el programa y a todas las chicas que estábamos ahí como que nos llamaron a un casting. Todavía no se sabía absolutamente nada”, contó en el programa.

“(Sergio) me pidió que hiciera de una chica pobre que no tiene absolutamente nada y ahora eres una niña que tiene todo, rica, fresa”, recordó.

“Me ponían a mí en un cuarto a esperar, mi mamá estaba afuera porque le dijeron que entrara la niña sola, mi mamá vio que no salía en 10 minutos, tocó, entró por mí y nos fuimos. Ya después se supo absolutamente todo”, narró la famosa.

