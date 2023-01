MC lamentó ausencia de Sheinbaum en accidente del Metro: “por estar en precampaña presidencial para el 2024″

La mañana de este sábado se registró un choque en el Metro de la Ciudad de México.

Luego del fuerte accidente registrado este sábado por la mañana entre las estaciones Potrero y La Raza, de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que dejó como saldo una persona fallecida y 16 lesionados, el partido Movimiento Ciudadano (MC) exigió atención integral a las víctimas del percance.

Por medio de un comunicado, indicaron que Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México, así como Movimiento Chilango, lamentaban el deceso de una persona y los 16 lesionados del percance.

Indicaron que estarán atentos a las acciones del gobierno capitalino en la atención de las víctimas, así como de las “justificaciones que una vez más darán de esta lamentable tragedia. La primera del año, que se suma a los reportes que cotidianamente suceden en todas las líneas de este medio de transporte”.

Dijeron que también lamentaban la ausencia de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, esta mañana, cuando se encontraba de visita en Morelia, capital del estado de Michoacán, “para continuar con su precampaña a la Presidencia del 2024″.

Señalaron que en Movimiento Ciudadano se han denunciado las condiciones en las que la administración de Sheinbaum mantiene al Metro capitalino. También recordaron que votaron en contra del Presupuesto de Egresos 2023 para la CDMX, “ya que entre otras omisiones y recortes, al Metro se le disminuyeron recursos que evidente necesita”.

Concluyó el comunicado indicando que MC no ha dejado de insistir en denunciar las condiciones en las que se encuentra el Metro y en los próximos días anunciarán más acciones para rescatarlo, pues por ahora se concentrarán en la atención integral que el gobierno está obligado a brindarles a las víctimas del suceso.

Alito Moreno propone regreso de Fondo de Capitalidad para el Metro

Por otra parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, dijo, por medio de su cuenta de Twitter, que ante la evidente crisis por la que pasa el Metro de la capital, propone el regreso, de manera urgente, de del Fondo de Capitalidad, para invertirlo en el mantenimiento del Metro.

“Ante la evidente crisis que vive el @MetroCDMX, proponemos el regreso urgente del Fondo de Capitalidad para invertirlo en el mantenimiento de las líneas del Metro, 5 mil millones de pesos que en 2024 que serían destinados a la revisión y mejora de las 195 estaciones”, posteó el líder priista en su red social.

Sandra Cuevas arremete contra Claudia Sheinbaum

Quien también se pronunció acerca de lo ocurrido en la Línea 3 del metro la mañana de este sábado, fue la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien desde su cuenta de Twitter lamentó la situación y mencionó que acudió al lugar de los hechos donde colisionaron los convoys. También arremetió contra la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.

“Acudí al punto donde chocaron 2 trenes del metro, para apoyar a los afectados con servicios médicos. La corrupción y campaña anticipada de @Claudiashein está cobrando vidas”, escribió.

De igual manera, Cuevas compartió un video de aproximadamente dos minutos en donde condenó los hechos y remarcó que acudió al sitio para brindar apoyo. “Acaba de ocurrir una tragedia, lamento mucho esta situación, estoy aquí como alcaldesa de Cuauhtémoc con apoyo de ambulancias personalmente para lo que se pueda ofrecer. Estamos aquí con el equipo de seguridad y Protección Civil de la alcaldía para cuidar a la gente”, aseguró.

Asimismo, la alcaldesa despotricó en contra de Sheinbaum y su trabajo como dirigente de la Ciudad de México:

“Quiero exponer la siguiente situación: la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la campaña anticipada de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, está cobrando vidas. Vemos una y otra vez aquí en el metro lo que está ocurriendo, hoy un choque nuevamente le causa una tragedia a muchas familias de la Ciudad de México. Basta de esta situación, ¿en dónde estás? Claudia Sheinbaum Pardo?”, aseveró.

— Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 7, 2023

Además, Cuevas instó a la mandataria a encontrarse con ella para hablar cara a cara de aquellos temas que conciernen a las alcaldías. “Tu trabajo es cuidar a los que vivimos en la Ciudad de México, yo hoy te exijo una sesión de cabildos, la cual es constitucional y tú la has negado a todos los alcaldes de la Ciudad de México. No tenemos decisión para ver temas tan urgentes que necesita la ciudadanía como es la seguridad, las vías de comunicación, las vías primarias que has desatendido. Hoy te exijo una reunión personal para tratar temas de Cuauhtémoc y de la Ciudad de México, tenemos. que gobernar en favor de la ciudadanía”, concluyó.

