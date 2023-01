“Nadie nos ayudó cerca de 40 minutos”: el brutal testimonio de un usuario de la Línea 3 tras el choque del Metro

El brutal testimonio de un usuario de la Línea 3 tras el choque del Metro (Foto: Especial/@Infobae)

Se reportó un incidente con un convoy del Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Línea 3. De acuerdo con los primeros reportes, uno de los trenes habría tenido una falla eléctrica ocasionando un accidente durante el trayecto entre La Raza y Potrero.

Como era de esperarse las redes sociales fijaron su mira en el hecho donde diversos usuarios al salir del STC, específicamente de la estación de La Raza dieron a conocer su sentir. Bajo este contexto uno de los testimonios que más llamaron la atención fue un hombre el cual fue rescatado en la ya mencionada Línea 3.

Este usuario remarcó que autoridades hicieron caso omiso al accidente que se suscitó aproximadamente a las 9:16 de la mañana: “Nada más fue el impacto del metro del vagón donde iba. Hay gente prensada y tardo mucha la ayuda, nos estaban pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. No nos querían ayudar a sacarnos, nadie nos ayudó cerca de 40 minutos”, resaltó.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) compartieron su testimonio sobre el accidente que se registró entre las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3

