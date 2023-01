Los mejores memes que dejó el Día de Reyes Magos

No faltan las tradicionales solicitudes a los Reyes Magos [Foto: @catnyansi]

La festividad del Día de los Reyes Magos que se celebra año con año el 6 de enero, deja a muchos niños con la felicidad de haber recibido sus regalos durante la madrugada por parte de Melchor, Gaspar y Baltazar. Además dentro de la tradición se acostumbra la partida de rosca, que simboliza la epifanía del Niño Jesús y los Tres Reyes Magos, en la cual se pueden encontrar los muñequitos dentro.

Dónde y cuándo tomarse la tradicional foto con los Reyes Magos en CDMX En México, el 6 de enero los niños reciben regalos y en distintas partes de la ciudad se acostumbra a tomarse fotos con los 3 Reyes Magos VER NOTA

El Día de Reyes no solo es una alegría para los niños que encuentran sus regalos debajo del Árbol de Navidad, sino también para los mayores que aprovechan para realizar memes sobre el día. Desde el que se queja por no haber recibido nada, hasta el que muestra las razones por las que no llegaran los Reyes Magos, incluso las tías que mandan los regalos que ellas desean recibir.

La tradición para algunas personas es jugarle bromas a los pequeños, entregando regalos por usuales antes de pasar a entregar el que ellos solicitaron en su carta. Pero para los mayores esto muchas veces puede ser tomado de la mejor manera, preparando ideas más elaboradas en las que se acomodan las cosas de forma necesaria para lograr la mentira.

Las personas tienes ingeniosas ideas para bromear el día de reyes [Foto: @kuackmack/Twitter]

El ingenio de las personas no solo se detalla en los regalos que pueden entregar, sino también la forma de generar un ingreso extra, apoyando a los Reyes Magos durante su camino a entregar los regalos. Los memes nos dejan claro que no solo se trata del beneficio de los niños, hay alguno que otros que trata de avivarse.

Todo sobre la Mega Rosca de Reyes que llegará a la alcaldía Iztapalapa El evento será totalmente gratuito y estarán presentes los tres Reyes Magos para tomarse la tradicional foto con ellos VER NOTA

Realmente sabemos que una cerveza no será la mejor hidratación para un camello, un caballo o un elefante, pero hay quienes la ofrecen antes que un poco de agua. Aunque puede que no sean precisamente los animales quienes se hidraten ahí, tal vez los Tres Reyes aprovechen para tomar un pequeño descanso en ese tipo de puestos.

El ingenio mexicano no tiene limites [Foto: @davoAlvar3z/Twitter]

Por otro lado, se sabe que es un día en el que los mercados y tianguis de juguetes se encuentran abarrotados por lo que no falta la burla para los encargados de los establecimientos, quienes libran una gran batalla durante la noche.

La rosca de reyes no se salva

La tradicional rosca de reyes no se salvó de ser mencionada en los memes, ya que algunos toman con humor los excesivos precios de la misma o hay algunos para aquellos que ya buscan empezar con la dieta que tuvieron como propósito para este año nuevo.

Estos son los precios de las Roscas de Reyes realizadas por reclusos en la CDMX El tradicional pan es elaborado bajo estrictas normas sanitarias, además de que quienes las preparan cuentan con una certificación en producción de pan artesanal VER NOTA

O incluso es común ven aquellos que se quejan de que les haya salido el famoso niño al momento de partir la rosca. Y hay algunos a los que no precisamente les sale dentro del pan y son sorprendidos de otra manera.

Las sorpresas se dan no solo con el niño en la rosca [Captura de pantalla: ACOSA]

Los elevados costos de la Rosca son motivo de risas [Captura de pantalla: María Inés Garrido La Mashi]

Y es imposible olvidar los memes que se realizan sobre aquellos que se encuentran con el muñequito de la rosca, lo que de acuerdo con la tradición representa comprar tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria. Por lo que muchos deciden ocultar que fueron sorprendidos por el Niño Jesús al partir su pedazo de rosca.

Buscan ocultar que les salió el muñequito para no pagar los tamales [Captura de pantalla: Sandy Fg]

Algunos memes hacen referencia a tener cuidado con el muñequito [Captura de pantalla: No es más que basura marina]

Dentro del humor están las advertencias para aquellos que no identifique los muñequitos con facilidad al momento de realizar el corte, ya que se podría llegar a asfixiar con la figurita de plástico, aunque por fortuna la gente a comenzado a tener demasiada precaución. Muchos llegan a bromear con el hecho de pasarse el muñequito pero seguramente nadie lo haría en realidad.

Es la primera festividad importante del año, la siguiente se relaciona justo con la Rosca de Reyes y es justo el 2 de febrero, día de la Candelaria, cuando se viste a los Niños Jesús y se hace el pago de los tamales de los que sacaron muñequito en la rosca.

SEGUIR LEYENDO: