México

Citlalli Hernández afirma que el “Travieso” Arce no está afiliado a Morena

El pronunciamiento surge luego de que el exboxeador se mostrara como aliado del partido

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Citlalli Hernández
La senadora Citlalli Hernández Mora afirmó que Jorge “Travieso” Arce no está registrado como militante de Morena. (Agencia de Gobierno)

La Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, aclaró este 17 de mayo que Jorge “El Travieso” Arce no está registrado como militante de Morena, tras declaraciones del propio exboxeador que lo vinculaban al partido.

“Quién dice que entró a morena, no tengo conocimiento de que así sea, de hecho, no está afiliado ni nada”, puntualizó la exsecretaria de las Mujeres en su cuenta oficial de X a una usuaria que hablaba de la integración del “Travieso” Arce a Morena.

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El “Travieso” Arce aparece con la diputada de Morena Karina Barreras para anunciar su unión con Morena

El cambio de partido de Arce fue oficializado mediante un video conjunto con Barreras, marcando su reconciliación pública tras diferencias pasadas. (Instagram/ @dianakarinaba)

El exboxeador Jorge “Travieso” Arce formalizó su incorporación a Morena junto a la diputada Diana Karina Barreras—conocida como “Dato Protegido”— en un movimiento que redefine su papel en la política nacional tras su fallida candidatura previa por el PAN y luego de diferencias públicas con la legisladora.

Dicho anuncio, hecho el pasado 15 de mayo mediante un video conjunto, confirmó el realineamiento político de Arce hacia la Cuarta Transformación, proceso que ambas figuras promueven como un paso de reconciliación y consolidación de agenda en la 4T.

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La noticia surgió después del episodio de alta exposición pública de Arce en 2024, año en el que compitió como candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional en Sonora, sin lograr el curul.

El cambio de partido ocurrió poco después de que enfrentó al también exboxeador Julio César Chávez en Puebla, en una etapa marcada por confrontaciones políticas y críticas hacia Morena.

En su campaña por el PAN, Jorge Arce se comprometía a defender causas sociales “con la misma determinación que en el ring”. Sin embargo, su relación con la diputada Diana Karina Barreras estuvo marcada por una amistad interrumpida debido a diferencias políticas.

El video fue difundido en la cuenta oficial de Instagram de Barreras. En él ambos subrayaron su reconciliación y la diputada declaró que Arce “ahora está del lado correcto de la historia.

Habrán más filtros para quienes busquen ser candidatos de Morena

Citlalli Hernández
El método de selección de Morena incluirá encuestas, revisión de antecedentes y valoración de la opinión pública para cada aspirante. (Presidencia)

Morena confirmó que para la elección de 2027aplicará nuevo sfiltros internos a quienes aspiren a una candidatura, como parte de la estrategia de la coalición con Partido del Trabajo y Partido Verde. Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, aseguró que el partido buscará evitar perfiles que pongan en riesgo los principios e ideales del movimiento, según declaraciones ofrecidas el pasado 13 de mayo en conferencia del Comité Ejecutivo Nacional.

El proceso de selección incluirá el método de la “encuesta”, además de criterios como la opinión pública, el visto bueno de las autoridades, y la revisión de que los aspirantes carezcan de antecedentes cuestionables. Hernández Mora enfatizó que el objetivo es blindar la elección de candidaturas para garantizar buenos perfiles tanto en coordinaciones internas como en las boletas.

Hernández afirmó que: “Ningún proyecto político es perfecto porque lo construyen seres humanos, pero en esta coalición no solo estamos poniéndonos de acuerdo de cómo ganar una elección, sino también de cómo ofrecerlo mejor a la ciudadanía en el próximo proceso electoral.

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