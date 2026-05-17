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Estudio revela que consumo de alcohol en universitarios disminuye su capacidad intelectual y afecta sus calificaciones

Una investigación revela que los problemas de memoria y atención pueden persistir tras una noche de copas y dificultar el rendimiento diario en jóvenes universitarios

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Un joven vierte bebida de una lata plateada sin etiqueta en un vaso con alcohol y hielo, sobre una barra de madera con luces de neón.
Una investigación revela que los problemas de memoria y atención pueden persistir tras una noche de copas y dificultar el rendimiento diario en jóvenes universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de alcohol provoca deterioro en la capacidad cognitiva de estudiantes universitarios durante varios días después de la ingesta, afectando su memoria, atención y toma de decisiones, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Oregón publicado en la revista Alcohol, Clinical and Experimental Research.

La investigación advierte que, pese a la creencia extendida de que los efectos del alcohol desaparecen tras la borrachera, las afectaciones cognitivas pueden persistir y generar consecuencias inmediatas en el desempeño escolar, laboral y

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En Estados Unidos, la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias reporta que 5.1 millones de personas en este rango de edad cumplieron con los criterios de trastorno por consumo de alcohol en 2023.

Además, cerca de la mitad de quienes beben reconocieron haber experimentado al menos un episodio de pérdida de conocimiento durante el consumo.

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Imagen impactante de personas bajo estrés, abordando problemas de alcohol. Destacamos la necesidad de conciencia y apoyo para superar estos desafíos, promoviendo la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio mostró que las fallas cognitivas no desaparecen con la resaca y pueden poner en riesgo decisiones, relaciones y desempeño escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol hasta perder el conocimiento duplica el riesgo de lapsos cognitivos

El análisis, realizado por la Universidad de Oregón, incluyó a jóvenes de 18 a 25 años, el grupo con mayor incidencia de consumo excesivo de alcohol.

La investigación siguió a los participantes durante varias semanas, evaluando su funcionamiento cognitivo al día siguiente de no consumir alcohol, consumir una cantidad moderada o consumir en exceso.

Los resultados muestran que cualquier consumo de alcohol incrementa en 14% la probabilidad de experimentar lapsos cognitivos al día siguiente respecto a quienes no bebieron. Por cada bebida extra consumida en un mismo día, el riesgo de lapsos cognitivos al día siguiente aumentó un 5%.

En los casos de consumo intensivo —definido como más de ocho bebidas para mujeres y más de diez para hombres en una sola ocasión—, la probabilidad de sufrir lapsos se duplica.

Si el estudiante perdió el conocimiento al beber, el riesgo de presentar problemas cognitivos al día siguiente escala a un 40% adicional.

Estas alteraciones incluyen dificultad para recordar información, prestar atención y tomar decisiones de manera cotidiana, lo cual afectó las pruebas, tareas y exámenes de los días siguientes.

Entender los efectos a corto y largo plazo en la salud mental

AshleyLinden-Carmichael, profesora asociada del Departamento de Psicología de la Orientación y Servicios Humanos en la Facultad de Educación de la Universidad de Oregón, subraya que los alumnos tienden a considerar que su funcionamiento se normaliza cuando se pasa el efecto inmediato del alcohol.

Sin embargo, las pruebas cognitivas aplicadas por el equipo muestran una prolongación de los efectos negativos.

Según la investigadora, estos lapsos pueden derivar en problemas escolares, dificultades laborales y conflictos en la vida social, con posibles efectos en la salud mental. Linden-Carmichael advirtió que el consumo de alcohol hasta perder el conocimiento implica consecuencias graves.

“Cuando alguien sufre un desmayo, sigue interactuando con el mundo, pero no procesa información ni crea ni almacena recuerdos, lo que puede llevarlo a tomar decisiones que normalmente no tomaría, aumentando el riesgo de lesiones físicas y agresiones sexuales”.

El protocolo incluyó cuestionarios diarios enviados cada dos horas entre las 11:00 y 17:00 horas para que los participantes informaran sobre eventos del día anterior, estado de ánimo y capacidad cognitiva.

Infografía que ilustra a un estudiante estresado con botellas de alcohol y datos sobre los efectos duraderos del alcohol en la cognición de universitarios.
Un estudio de la Universidad de Oregón revela que el consumo excesivo de alcohol afecta la capacidad cognitiva de universitarios por varios días, duplicando el riesgo de lapsos si se experimentan desmayos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, realizaron tareas objetivas de memoria. En uno de los ejercicios, tenían que repetir secuencias numéricas en orden inverso, valorando así el grado de afectación por el consumo previo.

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