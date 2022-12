Pedrito Sola presumió su tesis en Economía: “No es la gran cosa, pero yo la escribí”

Pedro Sola cumplirá 76 años el 28 de enero de 2023. (Foto Instagram: @tiopedritosola)

En medio del escándalo que está enfrentando la ministra Yasmín Esquivel por el presunto plagio en su tesis de licenciatura para recibir el titulo de Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedrito Sola presumió con orgullo la portada del trabajo de investigación que realizó en 1975 para obtener el grado de Licenciado en Economía por la misma casa de estudios.

Pedro Sola defendió a Alan Estrada tras dar a conocer su orientación sexual: “La gente aún vive en el oscurantismo” El youtuber fue criticado también por asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022 VER NOTA

Pocos saben que el conductor estrella de Ventaneando estudió una carrera completamente diferente a su desempeño en la industria del entretenimiento. Por esa razón, cuando sus seguidores descubren su pasado suelen quedar anonadados con la información y no dudan en compartirla en redes sociales. Un ejemplo de esto ocurrió el pasado 27 de diciembre, cuando un twittero publicó una fotografía de la tesis que escribió Tío Pedrito.

el conductor presumió sus vacaciones por Roma. (Foto Instagram: @tiopedritosola)

“No hemos hablado lo suficiente de esta tesis”, escribió el internauta. Como era de esperarse su publicación se viralizó y llegó al economista, quien satisfecho con el trabajo de investigación que realizó hace casi 50 años sobre los sistemas de valoración de las mercancías en el comercio internacional comentó el post original:

No es la gran cosa, pero yo la escribí y me recibí de Lic. en Economía.

(Foto Twitter: @alvaro_qc)

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios aprovecharon que Pedrito Sola se sumó a la conversación para cuestionarlo sobre cuánto tiempo ejerció su profesión y por qué decidió abandonarla para dedicarse única y exclusivamente a los espectáculos junto a Pati Chapoy. Fue así que sin entrar en detalles comentó que se desempeñó como economista durante 27 años.

Talina Fernández y Pati Chapoy confesaron toda la verdad detrás de su “rivalidad” Las conductoras son consideradas como las más sobresalientes del país gracias a su trayectoria y vigencia VER NOTA

Esta no fue la única vez que el conductor de 75 años recordó su paso por la máxima casa de estudios de México este 2022, pues en mayo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una fotografía que sacó de su baúl de recuerdos. Se trata de una postal impresa en blanco y negro donde apareció luciendo un clásico traje negro junto a sus compañeros de generación.

Pedro Sola tenía aproximadamente 22 años cuando se tomó esta foto. (Foto: IG tiopedritosola)

“En esta fotografía de 1969 tomada afuera de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Aparecemos de los que recuerdo de izquierda a derecha Manuel Olvera, yo, Isabel Moreno, Ifigenia Martínez, la directora en esa época, Fela Tamez, Graciela Suárez y de gabardina Salvador Dorantes, los otros tres no los recuerdo. Tiempos Gloriosos”, escribió el famoso.

“No puede tener un asiento en la Corte”: Hernán Gómez Bruera explotó contra Yasmín Esquivel por presunto plagio El periodista aseguró que no había forma de demostrar que lo hecho por la ministra no era plagio y que pedir cartas para desmentir los hechos era “caer más bajo” VER NOTA

La publicación de Pedrito Sola se llenó con halagos por parte de sus fans, quienes quedaron muy sorprendidos por poder ver cómo lucía cuando tenía aproximadamente 22 años y estaba estudiando en Ciudad Universitaria.

Esta es otra de las fotos filtradas del presentador (Foto: Twitter)

“Que fifís todos todos, muy guapos”. “Hermoso siempre, tío Pedrito”. “Qué bonita la moda de antes”. “Sus facciones tan expresivas siguen igual Sr. Sola”, son algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

El colaborador de Ventaneando ha contado en reiteradas ocasiones que cuando desempeñó su profesión lo hizo con mucho gusto y profesionalidad: “Fui economista, no sé por qué y me mantuve con ese trabajo por 27 años de mi vida. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”, dijo en su canal de YouTube.

Así lucían los conductores de Ventaneando en los primeros años del programa (Foto: Twitter/@Pepillo_Origel)

Fue cuando entró al programa de espectáculos de TV Azteca cuando consideró hacer un lado su profesión para colaborar de lleno con Pati Chapoy, Juan José Origel y Martha Figueroa, pues durante los primeros meses que estuvo al aire mantenía sus dos trabajos, pero prefirió quedarse frente a las cámaras de televisión. Es así que desde 1996 permanece en Ventaneando ganándose el cariño del público con sus opiniones, accidentes y equivocaciones.

SEGUIR LEYENDO: