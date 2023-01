Eugenio Derbez, Werevertumorro y Chumel Torres censuraron la actitud de Bad Bunny

Entre sarcasmo y burlas, algunos famosos mexicanos hablaron sobre Bad Bunny (Instagram/@werevertumorro/@badbunnypr/@chumeltorres)

En los primeros días de 2023, se difundió la grabación en la que el cantante de reggaetón Bad Bunny aventó el celular de una de sus fans, por lo que duramente criticado por sus seguidores, la opinión pública y otras personalidades famosas.

Uno de ellos fue Eugenio Derbez, quien tundió al originario de Puerto Rico por su actitud, el productor de películas como No se aceptan devoluciones (2013) mencionó que su forma de reaccionar “Estuvo tremendamente mal”.

Derbez aseguró que ha estado en multitudes sin reaccionar de la misma forma (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, Eugenio Derbez mencionó lo siguiente y reprobó la actitud de Bad Bunny, pues el mismo aseguró haber estado en situaciones estresantes y no haber actuado de forma similar:

“La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita, entonces yo nunca lo he hecho y he estado en las peores aglomaraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado, incluso ustedes mismos (los reporteros) me han puesto un micrófono en la cara y yo se que no lo hacen con la intención de molestarme”, mencionó para las cámaras de Despierta América.

Además, Eugenio Derbez dijo que el reconocimiento del Conejo malo está en manos de su público y solo el mismo es capaz de retirárselo: “En general yo creo que lo que hizo estuvo tremendamente mal, no era un momento en el que dijeras ‘Lo estaban empujando’, yo no creo que haya sido correcto pero la gente sigue llenando los estadios y es la misma que tiene el poder de llenarlos o no ¡Aprovéchenlo!”, dijo.

Por su parte, el comediante Chumel Torres hizo uso del sarcasmo para tundir a Bad Bunny y a la vez, ridiculizar a las personas que lo defienden, pues hay un debate en redes sociales sobre si la acción del reggaetonero fue un asunto de género o no.

Cabe señalar que en Twitter, hay mucha gente que se encargó de recordar el dilema sobre las letras de reggaetón, pues ya que son explícitas, aparentemente no sería congruente escucharlas y a la vez, ser activista en cuestiones de violencia de género.

Chumel Torres dijo que Bad Bunny era congruente con la misoginia (Twitter/@ChumelTorres)

“Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia”, escribió el conductor de El Pulso de la República. Además, citó el enlace del video en su tuit.

En cuanto al youtuber Gabriel Montiel, conocido por el nombre de su canal, Werevertumorro, hizo uso del sarcasmo para burlarse de Bad Bunny y minimizar la acción: “Yo lo he hecho varias veces. Lo hacemos para que se esfuercen más en su trabajo y compren otro cel”, escribió respecto a la polémica con el intérprete de Un verano sin ti.

El youtuber ironizó sobre la situación (Instagram)

Entre los comentarios, hubo algunos de sus admiradores que siguieron con la broma y “aseguraron” que Werevertumorro les había hecho cosas similares:

“Confirmo me pasó en el aeropuerto internacional de Guadalajara cuando el werever y su equipo me golpearon”. “Pinche werever todavía me acuerdo cuando me lo hiciste, pero gracias a eso aprendí a no meterme a grabar a famosos”. “Confirmo. Una vez el werever me atropelló con su lambo urus cuando le quise limpiar el parabrisas y ahora soy un empresario”, pudo leers en la cuenta de Twitter del youtuber.

Después, Gabriel Montiel citó la respuesta de Bad Bunny a toda la polémica y escribió “Cada día más fan de mi Benito de oro. Más vale que traigan un nokia si me ven en la calle”

