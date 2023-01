Gustavo Adolfo Infante se sometió a una cirugía estética; así luce tras la intervención

(Youtube/Instagram)

Gustavo Adolfo Infante es uno de los conductores de televisión más polémicos en México y, en esta ocasión volvió a dar de que hablar después de mostrar que se sometió a una intervención estética para removerse el exceso de párpado.

Fue a través de su canal de YouTube donde el famoso presentador de El minuto que cambió mi destino apareció junto al cirujano plástico Rigoberto Arámburo, para explicar qué es lo que le realizarían.

“Me van a cortar toda esta parte de acá (señaló los párpados), ven que parezco chino cansando, pues ya no voy a parecer chino cansado, ya me explicó el doctor, yo estoy muy tranquilo, muy alivianado. El doctor es un cirujano con años de experiencia”, dijo.

Por su parte, el doctor explicó que el nombre del procedimiento que le haría a Gustavo Adolfo era una blefaroplastia superior.

Poco tiempo después, Infante apareció en su cuenta de Instagram y compartió algunas historias desde la cuenta del cirujano en donde mostraba cómo fue toda la operación y los resultados.

“Pues aquí vamos terminando con Gustavo Adolfo, la verdad es que todo excelente, la inflamación la esperada por el procedimiento, vamos a dejar ahí unas suturas que quitaremos en siete días”, se escucha decir al experto.

De igual manera, el doctor le señaló al presentador de Sale el Sol que podría retomar sus actividades normales sin ninguna complicación o alteración a su rutina.

En este sentido, Gustavo Adolfo ahondó en que le pareció una intervención muy sencilla y remarcó que se sentía bastante contento con los resultados

“No sentí nada, fue rapidísimo, que buena mano, no sangré y aquí estoy. La neta no estoy inflamado, tantitito, pero ya no veía, gracias, amigo”, dijo.

Además, en YouTube, Infante recalcó que en pocos días regresaría al matutino de Imagen TV y explicó unos detalles más del proceso que vivió.

“Me quitó párpado. La cosita que está entre el ojo y el párpado tenía años que no me la veía y duro como 10 o 15 minutos. El próximo lunes regresamos en vivo a todos mis programas, pero ahorita estoy un poco inflamado”, dijo.

Finalmente, el médico explicó que este tratamiento era algo común en la población: “Conforme vayan pasando los días, la inflamación va a ir disminuyendo y el resultado va a ser más natural, cualquier persona que tenga exceso de piel es candidata para estos procedimientos, tengo pacientes desde los 35 años, mejora la funcionalidad de los ojos y la estética”.

Cantante argentina arremete contra Gustavo Adolfo en vivo

Recientemente, Infante vivió un incómodo momento en vivo cuando entrevistó a la cantante argentina Karen Souza en el programa De Primera Mano.

Y es que, cuando Adolfo Infante le preguntó a la famosa jazzista si se encontraba casada en la actualidad, ella de pronto estalló:

“Who knows? (Quién sabe), Gus, lo sabes, Wikipedia, ¿qué dice?”.

Para intentar salvar el incómodo momento, Infante intentó tomarse la situación un poco más a la ligera y respondió: “Wikipedia no lo he checado, pero, ¿tú qué dices?”.

El conductor de El minuto que cambió mi destino mencionó que era relevante saber cómo estaba su situación sentimental, pues -desde su perspectiva- esto podría influir en su estado de ánimo y su creación musical.

Para ese momento, Souza se limitó a señalar: “Mientras yo siga teniendo inspiración para hacer canciones, todo bien”.

