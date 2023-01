Luisito Comunica aplaudió que Bad Bunny aventara el celular de una fan

El youtuber se ha visto en situaciones similares (Instagram/@luisitocomunica/@badbunnypr)

Bad Bunny fue duramente criticado después de que arrojara el celular de una fan, ya que supuestamente habría tomado una actitud insistente para tomarse una foto con él. Ante esto, el youtuber mexicano Luisito Comunica mencionó que sí estuvo de acuerdo con la forma de actuar del puertorriqueño.

Los memes más divertidos que dejó la polémica reacción de Bad Bunny con una fanática El arrebato que tuvo el puertorriqueño con una seguidora ha dividido la opinión entre usuarios de redes sociales, no obstante, entre todo el cúmulo de comentarios y opiniones también se hizo presente el humor VER NOTA

“Gran video, joya del internet que recordaremos con sonrisas (...) veo que mucha gente está molesta por la situación, pero a ver imagínate que te ponen un celular en tu cara, a Bad Bunny le había pasado esa misma noche, sin exagerar más de 10 veces, manda saludos y la gente grita”, dijo en un video.

Los Simpson predijeron el momento en el que Bad Bunny lanza el celular de una fanática

Además, aseguró que Bad Bunny es un humano y dijo comprender las razones por las que el cantante de reggaetón pudo haber reaccionado de esa manera. Cabe señalar que el mismo creador de contenido se ha visto en situaciones similares.

Vicente Fernández Jr. explotó contra Bad Bunny por su reacción contra una fan: “Nos debemos a ellos” El intérprete de regional mexicano se sumó a los artistas que han cuestionado la actitud que tuvo el reggaetonero y recordó el principal consejo artístico que le dio el “Charro de Huentitán” VER NOTA

“Yo creo que es una reacción completamente humana, ahora algo que si va suceder es que se van a empezar hacer virales videos de gente grabando diciéndole a Bad Bunny ‘pero no lo vayas aventar’, yo creo que va ser tendencia, va haber trends, memes, así funciona el internet”, aseguró el youtuber de viajes.

En diciembre, Luisito Comunica confesó que fingió desmayarse para huir de sus fans en Venezuela en entrevista para La Cotorrisa, el creador de contenido dijo por primera vez cuál fue la verdad de este episodio y destacó que fingió desvanecerse porque se sintió acorralada por tanta gente.

Luisito Comunica tuvo que fingir su desmayo para huir de sus fans (Foto Instagram)

“Yo estaba en Venezuela, estaba en un restaurantito tranquilo, en eso de la nada, llega una persona, otra persona… supongo que como es un poco la noticia que estás ahí, se comienza a mandar… llegó a un punto en que estaban alrededor de mi mesa”, comenzó a contar.

Rosca de reyes con la cara de Bad Bunny, así se hizo viral esta panadería El fenómeno musical de Benito Martínez llegó hasta el tradicional pan con el que los mexicanos festejan el 6 de enero la visita de los reyes a Jesús según la Biblia VER NOTA

En contraparte, Eugenio Derbez reprobó la actitud del Conejo Malo, pues a su parecer, el cantante de Neverita sobrerreaccionó, ya que el mismo ha estado en situaciones similares sin arrojar aparatos electrónicos ajenos al mar.

“La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita, entonces yo nunca lo he hecho y he estado en las peores aglomaraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado, incluso ustedes mismos (los reporteros) me han puesto un micrófono en la cara y yo se que no lo hacen con la intención de molestarme”, mencionó para las cámaras de Despierta América.

Derbez aseguró que ha estado en "peores" multitudes sin tomar esa actitud (Foto: Instagram/@ederbez)

Además, Eugenio Derbez dijo que el reconocimiento del Conejo malo está en manos de su público y solo el mismo es capaz de retirárselo: “En general yo creo que lo que hizo estuvo tremendamente mal, no era un momento en el que dijeras ‘Lo estaban empujando’, yo no creo que haya sido correcto pero la gente sigue llenando los estadios y es la misma que tiene el poder de llenarlos o no ¡Aprovéchenlo!”, dijo.

Bastaron unas horas después de que se viralizó el video de Bad Bunny aventando el celular para que el cantante puertorriqueño diera a conocer su versión de los hechos. Sin entrar en detalles, se justificó en Twitter:

La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme el celular en la cara lo consideraré cómo lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo.

SEGUIR LEYENDO: