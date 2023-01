Alcalde morenista de Ciudad Victoria agredió a un reportero en pleno Día del Periodista

Eduardo Gattás Báez, alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas (Captura de pantalla)

En pleno Día Nacional del Periodista, el alcalde morenista de Ciudad Victoria (Tamaulipas), Eduardo Gattás Báez, agredió este miércoles a un reportero durante su arribo al palacio municipal.

Se desplomó avioneta tipo Cessna en rancho de Reynosa, Tamaulipas De manera preliminar se reportó que habría por lo menos una persona herida tras el incidente del vehículo que provenía de Monterrey VER NOTA

A través de redes sociales, se difundió un video en el que se ve cómo el edil de 55 años golpeó con su portafolio la cámara del teléfono móvil de Arturo Guerrero, colaborador del Periódico 5inco, justo cuando ciudadanos lo abordaron para cuestionarle por las malas condiciones de los servicios públicos de la ciudad.

“¡No me lo pongas en la cara! [...] No, no, qué barbaridad”, reclamó el edil momentos antes de retirarse y evadir las demás preguntas de la prensa.

Lo que se sabe del asesinato de Elena Lavín Montemayor, empresaria hallada en una carretera de Tamaulipas La Fiscalía inició diversas carpetas de investigación, incluida una por feminicidio VER NOTA

Posteriormente, Gattás Báez subió unas escaleras rumbo a sus oficinas junto a su séquito, mientras Arturo Guerrero lo sigue para preguntarle el por qué lo había atacado. Y es que el reporteo rechazó haberlo agredido en ningún momento.

ALCALDE DE CD VICTORIA AGREDE A REPORTERO

El Día Nacional del Periodista, Eduardo Gattás Báez, molesto por ser grabado por un reportero, lo agrede y reclama. Los hechos a su arribo al Palacio Municipal.@SoyLaloGattas pic.twitter.com/5yEou4EKRT — CONALIPE (@conalipe) January 5, 2023

“El inicio de año de la Administración Municipal ha sido un desastre; Ciudad Victoria se encuentra inundada por fugas de agua potable y por montones de basura en las colonias. Sectores completos se quejan de la falta de agua en sus casas y de la creciente inseguridad”, escribió al respecto el periodista en su nota.

Balaceras, un policía muerto y una bebé herida, así inició el 2023 en Matamoros, Tamaulipas La menor de dos años de edad quedó atrapada en el fuego cruzado durante uno de los enfrentamientos, según los primeros reportes VER NOTA

Por si fuera poco, el municipio ha sufrido una oleada de robos a casa habitación. También destaca el reciente caso del asesinato de la empresaria Elena Lavín Montemayor.

La acción del alcalde fue criticada por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Vanzzini:

“(Al alcalde) Le importó poco o nada faltar al respeto a la labor del periodista Arturo Guerrero que solo tomaba testimonio del malestar ciudadano”.

Un país peligroso para ejercer el periodismo

AFP

México llegó este miércoles al Día Nacional del Periodista sin nada que celebrar, tras registrar el pasado año cifras inéditas de asesinatos de profesionales de la comunicación, que también sufrieron hostigamiento y persecución por parte del poder público.

En un recuentro de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), 11 periodistas fueron asesinados durante el pasado año en México en relación con su trabajo, y otros cuatro casos siguen bajo investigación, mientras que otros organismos, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calculan hasta 20 casos.

De cualquier modo, 2022 se convirtió en el año más mortífero para los profesionales de la información en México, el “país en paz” más peligroso para la prensa y que concentró el 20% de los asesinatos de periodistas documentados por RSF a nivel global.

“Asesinaron a más periodistas que en Ucrania o Irak. Es muy impactante, siendo un país en paz y democracia”, alertó Balbina Flores, representante de la organización.

El domingo el periodista Omar Castro resultó ileso después de que un sujeto baleara el vehículo en el que iba con su familia en Sonora, siendo el primer atentado del 2023 contra la vida de un reportero en el país.

Omar Castro, director, del diario digital La Nota Prensa de Sonora, viajaba con su hija y un sobrino cuando su camioneta fue baleada. El vehículo llevaba un letrero de La Nota Prensa de Sonora.

El agresor le gritó que lo iba a matar, según el medio al que pertenece Omar Castro, que también publicó fotografías de la camioneta baleada.





SEGUIR LEYENDO: