Tundieron a Eduardo Verástegui por mostrar foto con Benedicto XVI

(Instagram)

El sábado 31 de diciembre de 2022 el mundo se paralizó con el anuncio de la muerte del papa Benedicto XVI a sus 95 años de edad. Ante esto, el controversial actor Eduardo Verástegui no dudó en compartir una imagen en sus redes sociales de cuando se reunió con el pontífice.

De Andrés García a Silvia Pinal: las predicciones más escandalosas del Brujo Mayor para los artistas en 2023 El astrólogo se mostró preocupado por el estado de salud de algunos famosos VER NOTA

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Verástegui enseñó una serie de fotografías que mostraban un momento en el pasado donde conoció al religioso. Además, el artista aprovechó para escribir un mensaje al respecto.

“Un ‘humilde servidor en la viña del Señor’, El querido y admirado Benedicto XVI acaba de partir a la casa del Padre. Gracias, Dios, por habernos dado un papa de su talla, enorme, humilde, sabio, bondadoso. Con una extraordinaria vocación de servicio que brotaba de su amor a Dios, a la Iglesia y a todos los hombres”, comenzó.

El día que AMLO y Fox se encontraron gracias al Papa Benedicto XVI En 2012, el papa Benedicto XVI visitó México y dio una misa en Guanajuato, en donde se vio a varias figuras de la política nacional VER NOTA

De igual manera, Eduardo no dejó pasar la oportunidad para causar controversia al escribir: “Gracias, querido papa Benedicto, por haber sido tan claro y valiente al definir a la ‘dictadura del relativismo’ y alertar sobre la ideología de género, la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura”.

(Instagram)

Finalmente, Verástegui destacó algunas virtudes que llegó a observar en Benedicto XVI y recalcó que fue una persona amorosa hacia el mundo.

La muerte de Benedicto elimina un problema para los católicos liberales Pero la batalla sobre el futuro de la iglesia continúa VER NOTA

“Un papa inteligente, gran teólogo y filósofo, maestro, profesor, amante de la música, lleno de amor por todos. Dijo claramente que Jesús “es la medida del verdadero humanismo”. Aprendimos a quererlo, a escucharlo, a respetarlo, a seguir sus consejos. Padre Dios, te lo encomendamos mucho, porque él te ha amado mucho, y ha trabajado por tu pueblo durante toda su vida. Dale ahora la alegría del cielo. Amén”, concluyó.

Las reacciones no se hicieron esperar y aunque algunos comentarios fueron buenos para el actor, otros internautas arremetieron contra él.

“Nada bueno Que decir de ninguno de los que está en la foto”. “Ridículo! Honrando al mayor encubridor pederast* de la historia @eduardoverastegui”, son algunas de las menciones.

Eduardo Verástegui es sumamente controversial, debido a sus posturas políticas y de derechos humanos, pues en repetidas ocasiones ha rechazado la interrupción legal del embarazo, además de que durante la pandemia de COVID-19 compartió en Twitter mensajes que incitaban a rechazar las vacunas.

Eduardo Verástegui fue uno de los representantes de México en la Cumbre. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

De igual manera, años atrás se integró al gobierno del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo buscó para que formara parte como consejero al Comité de la Herencia Hispánica.

Verástegui también ha tenido nexos con otros políticos, como el actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro.

Asimismo, el actor ha revelado que lleva alrededor de 17 años sin tener relaciones sexuales, pues sus principios católicos le impiden mantenerlas antes de contraer matrimonio.

Para mí ha sido una bendición. Ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado. Te puedo escribir un libro de los beneficios que he vivido”, afirmó Verástegui al hablar de su celibato en una antigua entrevista para Ventaneando

“‘La castidad no es sana’, me decían o ‘el sexo es una necesidad física’. No es una necesidad física. Necesidad es comer, dormir, respirar, si no respiras te mueres. Yo no he conocido jamás a alguien que haya muerto por la abstinencia. Más bien es un deseo natural físico”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO