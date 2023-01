Qué es lo que une a Andrés García y Anahí tras su amistad llena de críticas por su diferencia de edad

Andrés García y Anahí son "familia" desde 1999 (Fotos: Televisa/ Instagram/@anahi)

Desde que el estado de salud de Andrés García no ha sido el más óptimo y regular muchos se han preocupado por el actor, aunque no todos como realmente él lo considera necesario o sincero. Sin embargo, una de las cantantes pop más famosas de México y Latinoamérica ha intervenido de diversas maneras, pues cuando Anahí aún no tenía esa fama el originario de República Dominicana le extendió la mano de la misma manera.

La amistad entre el galán de telenovelas y la integrante de RBD inició en la década de los años noventas cuando ambos trabajan en Televisa, protagonizando una telenovela dónde él era su “papá” y por ello se consideran familia. Aunque eso se ha demostrado hasta la actualidad, en el pasado su amistad pasó por diversas pruebas como críticas y rumores sobre otro tipo de intenciones, las notorias diferencias de edad e incluso el duro momento que vivió ella padeciendo un trastorno de conducta alimentaria que casi le arrebata la vida.

Lo que es una realidad es que tras su reciente visita a Acapulco y posar los dos sonrientes, el interés por la historia de los famosos ha incrementado, por eso te contamos por qué Anahí considera a Andrés García como su “papá” y él a ella como su “hija”.

“Mujeres engañadas”: el inicio de todo

"Mujeres engañadas" fue una telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa para Televisa entre 1999 y 2000 (Foto: Televisa)

Emilio Larrosa realizó para Televisa en 1999 dicho melodrama con gran éxito comercial, pues su elenco multifacético encabezado por Laura León y el actor conectó con miles de mexicanos, que hasta la actualidad recuperan algunas divertidas escenas en redes sociales ya que contiene más de una viral frase como el “¿Qué estás haciendo, cochina?”, escena donde La Tesorito “cachetea” a Anahí.

Dentro de la trama la rebelde interpretaba a Jessica Duarte Jiménez, la hija caprichosa del actor que llevaba por nombre Javier Duarte Cortés; eran padre e hija, algo que trascendió a la vida real.

Los malos rumores entre los actores

La RBD y Andrés García tuvieron que superar más de un rumor negativo en su contra (Fotos: Instagram/@andresgarciatvoficial/@anahí)

En varias entrevistas, Anahí sostuvo que ve a García como su padre, quien además le dio varios consejos para la actuación cuando ella comenzaba su carrera, a pesar de que ella inició a los dos años en el programa Chiquilladas y ya había ganado un premio Ariel siendo una niña.

Pero la prensa amarillista generó una ola de especulaciones que comprometieron severamente su pasado y más por el historial sentimental que ha vivido él. Aunque en ese momento lo negó, en 2021 Andrés García aclaró los rumores de que entre ambos hubo un romance. “No, a Anahí yo la veía como una hija nada más. Era una niña encantadora y ahora es una señora encantadora, nunca hubo nada de eso”, afirmó en su canal de YouTube.

La TCA de anorexia que casi le arrebata la vida a Anahí

'Mia Colucci' interpretado por Anahí es un referente cultural dentro del mundo de las telenovelas (Fotos: Televisa/Instagram: @anahi)

Aunque la historia es muy conocida, sobre todo por poco entendido que fue y lo mal tratado que la farándula mexicana lo recibió -las burlas de Facundo, María José y más-, el trastorno de conducta alimentaria que vivió la RBD le provocó un infarto donde su corazón dejó de latir por algunos segundos.

Andrés García fue una de las pocas celebridades que apoyó “al pie del cañón” a la cantante, siendo algo muy recordado y apreciado por ella ya que la mayoría de sus compañeras de generación utilizaron su enfermedad para hacerle burlas y críticas, como lo ha recordado en más de una entrevista.

“En esta vida jamás olvidar quien ha sido bueno contigo”

Anahí lo visitó a inicios del 2023 (Foto Instagram: @anahi)

Tras las complicaciones del estado de salud del actor, Andrés García ventiló que Anahí ha sido de las pocas estrellas que le ha brindado ayuda, algo que ha sido más que correspondido a los gestos de cariño que él tuvo en su pasado juvenil.

“En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre siempre para él”, tuiteó Anahí.

