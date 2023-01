Eugenio Derbez confesó si sigue vetado por Emilio Azcárraga Jean y qué pasará con “La Familia P. Luche”

El comediante aseguró que ya habló con el dueño de Televisa Fotos: Gettyimages Cuartoscuro

Tras una serie de virales tuits donde dejaban ver que tras trabajar por varios años e incluso hacer un especial donde Emilio Azcárraga Jean actuó como parte de lo que fue su “boda de peluche” con Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez confesó si ya no está vetado de Televisa, así como qué pasó realmente con el tema de los derechos sobre su serie más popular: La Familia P. Luche.

El comediante compartió que uno de sus hijos fue el encargado de reunirlos a través de una llamada telefónica que habría puesto un fin a una de las controversias menos esperadas del año 2022. Al ser cuestionado sobre el actual estado laboral y personal con el hijo de El Tigre Azcárraga y la situación que tendría con la televisora de San Ángel, él contestó:

“Buena pregunta ja, ja, ja. Fíjate que el otro día de alguna manera sí ya hablamos. Estaba mi hijo en una comida donde estaba él y se dio cuenta que estaba hablando conmigo y tomó la llamada y me saludó, así que de alguna manera pues limamos las perezas”, inició el comediante ante diversos medios de comunicación.

¿Eugenio Derbez sigue vetado de Televisa?

En mayo del 2022, el actor confesó que Televisa lo vetó (Fotos: Instagram/@ederbez/@televisa)

“Pregúntale”, fue la única respuesta que dio Eugenio Derbez sobre Emilio Azcárraga Jean y Televisa, aunque más de uno ha señalado que tras lo controversial y público que fue el pleito, las cosas no podrían ser solucionadas de manera tan fácil y más cuando ninguno de los dos aparentemente están dispuestos a ceder.

¿Qué pasará con La Familia P. Luche?

“Sobre los derechos, yo los tengo y ellos son dueños del nombre. O sea que yo podría hacer la serie con otro nombre, pero siempre he tratado de llevar una relación cordial con Televisa y la cosa es llevar la fiesta en paz”, mencionó Eugenio sin perder la oportunidad de recalcar que: “Yo soy el dueño de los derechos de los personajes y Televisa nada más del nombre”.

El líder de la Dinastía Derbez compartió más detalles sobre dicha charla, que si bien dejó entrever que las relaciones laborales y personales podrían ir por buen camino, no faltó el reclamo de quién empezó el pleito.

El comediante quiere retomar el proyecto (Foto: Televisa)

“Es muy simpatico, buena gente, me extrañó cuando surgió eso porque hemos llevado una amistad muy linda, me saludó con mucho cariño como si no hubiera pasado nada”, externó sobre su plática con Azcárraga Jean, aunque sí hubo advertencia final: “Pero sí me dijo ‘Ya no te andes peleando conmigo’ y le dije ‘Pero tú empezaste’”, finalizó.

“Ya córtale, mi chavo”: así fue la pelea entre Azcárraga y Derbez

Luego de que Eugenio Derbez declarara que estaba supuestamente vetado de Televisa por su posicionamiento en contra del Tren Maya, Emilio Azcárraga lo desmintió y le pidió que “le corte” a sus afirmaciones, de igual forma sacó a relucir los derechos de autor de La Familia P. Luche como aparente motivo de enojo.

“Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista…”, se pudo leer en el Twitter oficial del empresario.

(Captura: Twitter)

Derbez respondió en la misma plataforma social: “Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú ‘pregúúúntame’ a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ‘¡Ya nos exhibiste!!!!’ ¿Por qué no eres un directivo normal?”.

Aunque los virales mensajes generaron gran asombro, la idea del comediante sobre retomar el exitoso proyecto que más fama nacional le ha dado continúa, dejando abierta la interrogante sobre si Azcárraga Jean cederá el nombre de La Familia P. Luche.

