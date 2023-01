¡Irina Baeva no querría regresarle el anillo a Gabriel Soto!: todo sobre el nuevo escándalo de los famosos

Irina Baeva y Gabriel Soto aparentemente ya no se casarían (Fotos: Instagram/@gabrielsoto/@irinabaeva)

En el año 2020 Irina Baeva y Gabriel Soto entablaron una de las relaciones más polémicas del mundo del espectáculo mexicano en los últimos años, pues tras estar casado con la actriz Geraldine Bazán e incluso procrear dos hijas, el actor inició un romance con la rusa. Algo que grandes rumores apuntan a que ya terminó.

Con planes de boda y anillo de compromiso entregado, la esperada unión nupcial hasta el momento no ha llegado y posiblemente no pasará, pues las fechas que en un comienzo pactaron han sido postergadas en más de una ocasión, alimentando los rumores a los que incluso ahora se le ha agregado una posible “tercera en discordia” y el hecho de que ella no quiera devolver la joya.

“Aquí estoy, de mi viva voz, pueden tener por seguro créanos todo está bien, estamos okay, seguimos con los planes, todo perfecto. Ustedes han platicado muchas veces con él, nosotros siempre se los decimos a ustedes, nada más que no sé por qué la gente no nos cree”, señaló ante diversos medios de comunicación desde octubre del 2021.

La posible ex pareja inició su relación con una controversia similar Foto: Instagram / @gabrielsoto

Sin embargo, la tensión ha continuado luego de que más de un medio de comunicación ha asegurado que la llegada de Sara Corrales a la vida de Gabriel Soto no solo es profesional, sino sentimental. Un rumor que explicaría por qué la pareja se estaría separando y cancelado la boda.

“Venga La Alegría” aseguró que el ya le pidió de regreso el anillo

De acuerdo con su información compartida, la cual salió de una “fuente fidedigna”, Gabriel Soto le pidió de vuelta el anillo de compromiso que le dio a finales de 2020, cuando se comprometieron. Sin embargo, Irina Baeva no lo quiere devolver, al nombrado estilo “Christian Nodal y Belinda”

“Soto le ha pedido a la rusa que se lo entregue. Quien se ha negado a esta petición ha sido ella. A Irina esta joya le ha servido para frenar el rumor de que están separados “, revelaron en Venga la Alegría.

El mexicano habría terminado a la rusa por otra actriz (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

A la investigación presentada por el matutino de TV Azteca se aportaron capturas de pantalla donde él ya no interactúa con ella en redes sociales, pero sí con Sara Corrales, así como incluso que cada una de las publicaciones donde ella posa con la joya, Gabriel Soto no le ha dado ni un like.

“La relación terminó, pero evidentemente hay una esperanza para Irina, tan es así que porta el anillo de compromiso... Sabemos, sí se lo ha pedido -el anillo-, pero ella no lo quiere regresar”, aseguró Flor Rubio.

El programa además agregó que ya está todo listo para anunciar a los medios de comunicación la ruptura sentimental y cancelación de la boda, pero Irina Baeva sería quién no quiere que todavía se haga oficial y esto se debería a que está repitiéndose la supuesta historia de que Gabriel Soto dejó a su ex esposa, Geraldine Bazán, por la rusa y ahora a ella por la actriz Sara Corrales.

Sara Corrales también canceló su boda y rompió su relación

“Por muchos motivos: porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes, estábamos en momentos de la vida muy diferentes con motores de la vida muy diferentes. Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y pues por ahí no era”, explicó a través de redes sociales sobre Rafael Gutiérrez.

Sara Corrales sería la nueva pareja de Gabriel Soto (Foto: Instagram/@gabrielsoto/@saracorrales)

Los rumores y distanciamientos públicos han generado que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto sea considerada por más de uno como la posible primera gran ruptura de famosos en el 2023, así como el inicio de un escándalo del cual todos los implicados no podrían liberarse tan fácil como ocurrió en el pasado con Geraldine Bazán.

