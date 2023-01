AMLO se reunió en Palacio Nacional con Ken Salazar previo a la Cumbre de Líderes de América del Norte

La reunión de Ken Salazar a Palacio Nacional se dio a días de la primera visita de Joe Biden a México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en Palacio Nacional con Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, en vísperas de la visita del presidente Joe Biden el próximo 9 de enero. El diplomático se retiró luego de casi dos horas sin dar declaraciones a los medios de comunicación.

El 9 de enero tendrá lugar la primera visita del presidente Biden a México desde que tomó posesión en enero de 2021. Un día después participará en la X Cumbre de Líderes de América del Norte junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En la reunión con el presidente estadounidense y con el ministro canadiense se tratarán temas que beneficien a los tres países.

AMLO comentó durante su conferencia “mañanera” que ya le ha enviado una carta a su homólogo de EEUU sobre los temas que espera tratar durante su primera reunión en Palacio Nacional, respetando la agenda que el mandatario del país vecino ya tenga establecida para su visita. Hizo énfasis en ser respetuosos de las cuestiones que Joe Biden ya tuviera elegidas para conversar durante la cumbre, por lo que la carta ha sido enviada con la mayor diplomacia buscando que también sean tomados en cuenta los asuntos que él ha propuesto.

Joe Biden llegará a México el próximo 9 de enero REUTERS/Ken Cedeno/File Photo

La Cumbre de Líderes de América Latina se ha realizado desde 2005, comenzado como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Estados Unidos fue el primer país anfitrión, entonces al mando de George W. Bush, por México se encontraba el presidente Vicente Fox y el primer ministro de Canadá era Paul Martin. La última ocasión que se realizó en territorio mexicano fue en 2014, en aquella ocasión Barack Obama era el mandatario de EEUU y Stephen Harper representaba a Canadá.

El 10 de enero, México volverá a ser la sede de la Cumbre, con el presidente Andrés Manuel López Obrador como anfitrión de los países vecinos en Palacio Nacional.

Aún sin una agenda final para tratar con alguno de ellos, la Cancillería Mexicana espera se puedan tratar temas sobre comercio, movilidad laboral, migración, cambio climático, seguridad e infraestructura en la frontera.

Sobre si habrá mañanera durante eso días, AMLO comentó que aún no se ha decidido esa situación pero lo más probable podría ser que no, debido a la importancia que tiene la visita de los mandatarios a México y lo importante de los temas que se podrían abordar. Recordando que no se ha dado la visita de un presidente estadounidense desde 2016, cuando Donald Trump se reunió con Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, reunión que provocó diversas críticas dado que la visita se dio luego de comentarios negativos por parte de Trump hacia los mexicanos.

AMLO, Biden y Trudeau se reunirán en México (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

La visita del embajador Ken Salazar a Palacio Nacional comenzó a las 11:15 a.m. y terminó a las 12:51 p.m.. Al finalizar, el funcionario de EEUU se retiró sin dar detalle de lo que habló con el mandatario mexicano, quien podría hablar más al respecto en su conferencia matutina de este miércoles. Así como se espera se hable sobre una posible respuesta de su homólogo estadounidense sobre la carta que ha sido enviada con los posibles temas a tratar en la reunión del próximo 9 de enero.

Los tres mandatarios ya habían tenido la oportunidad de coincidir durante la IX Cumbre de Líderes de América del Norte, misma que se llevó a cabo en Washington, D.C. el 18 de noviembre de 2021.

