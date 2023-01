“Lo físico se va acabar, pero lo de adentro seguirá”: la carta de Israel Vallarta desde el Altiplano

Israel Vallarta lleva casi dos décadas en prisión preventiva (Foto: Especial)

En diciembre de 2005 efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AEI), cuyos mandos más altos eran Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, el mexicano Israel Vallarta y su entonces pareja sentimental Florence Cassez, de nacionalidad francesa, fueron presentados ante la opinión pública como líderes de una organización dedicada al secuestro.

Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo cada vez se fue poniendo más en entredicho la versión de las autoridades. Torturas, detenciones ilegales, alteraciones de la escena del crimen e inconsistencias y contradicciones en los testimonios de las presuntas víctimas y los policías que realizaron la detención hicieron que la versión oficial se volviera insostenible.

Meses después saldría a la luz que los supuestos criminales acusados de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco” habían sido detenidos un día antes y que lo presentado ante las cámaras era un montaje policial por parte de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI). En 2013 Cassez fue liberada por violaciones en el proceso jurídico.

Israel Vallarta fue torturado por un algo mando de la entonces Agencia Federal de Investigación (Especial)

El pasado mes de agosto se estrenó la serie documental “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, basada en el libro de Jorge Volpi, donde se discutieron preguntas con más de tres lustros sin respuesta sobre la detención de la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, que devino en un conflicto diplomático con Francia y la falta de credibilidad en el estado mexicano.

En su más reciente columna para la cadena internacional Deutsche Welle, la periodista de investigación, Anabel Hernández, publicó fragmentos de una carta que le hizo llegar Israel Vallarta a través de su actual pareja, Mary Zainz.

“Esta carta desde el infierno es una lección de fe, de vida y de lucha para el 2023, lleno de retos para todos, pero sobre todo para aquellos que son víctimas de los sistemas corruptos en diversas partes del mundo”, escribió la autora de libros como Emma y las otras señoras del narco y El traidor: el diario secreto del hijo del Mayo.

“Lo físico se va a acabar algún día”

Mary Sainz, novia de Israel Vallarta, en un planton en el zócalo de la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Actualmente Israel Vallarta tiene 52 años y se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México. Lleva 17 años en prisión preventiva.

“Tengo lesiones. Estoy lesionado de la columna por la tortura, me tuvieron 24 horas bajo tortura, me querían romper la espalda, se suben encima, me patearon. Me tardé dos meses en poder caminar después de que me torturaron, me dieron tres meses de arraigo pero eso era para que el juez no se diera cuenta de cómo estaba yo de golpeado”, describió Vallarta en la misiva.

“Me tenían que subir cargando o por elevador porque no podía caminar, me lastimaron mucho la espina dorsal, tengo muchos problemas, por eso no dejo de hacer ejercicio, hago mucho ejercicio para no caminar como viejito”, explicó sobre las secuelas de la tortura que sufrió a mano de los verdugos de García Luna el 8 de diciembre de 2005.

La serie sobre el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta se estrenó en Netflix en agosto de 2022 (Cuartoscuro)

“Una ocasión en el Reclusorio Oriente me tuvieron castigado 27 días en un cuarto de 4 por 4 sin ningún mueble, totalmente oscuro sin ventana, sin baño. Donde estaba el baño solamente estaba el agujero y de ahí salía el agua del drenaje y me llegaba a los tobillos”, detalló.

“No había donde sentarme. Todos los días durante 27 días así me tuvieron. No sé si era de noche o si era de día cuando me daban de comer, pero estuve desnudo todo el tiempo, un lugar oscuro, no me veía la mano, aprendí a desarrollar quedarme dormido parado sobre mis dos pies sin poderme recargar en ningún lado, como caballo lechero dicen”, continuó describiendo Vallarta.

“Lo físico se va a acabar algún día, pero lo que queda dentro eso ahí sigue, eso no se va”, concluyó la misiva.

