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Tarjeta Mi Movilidad: cómo tramitarla, cuánto cuesta y en qué sistemas de transporte funciona en Guadalajara

La tarjeta Mi Movilidad es el sistema actual para acceder al transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara

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Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de transporte verde "Mi Movilidad" frente a un lector de tarjetas borroso. La tarjeta muestra íconos de peatón, bicicleta, tren y autobuses
El sistema de tarjeta Mi Movilidad permite el pago electrónico en el transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara, facilitando el acceso a diversos servicios sin uso de efectivo ni boletos físicos. (Gobierno de Jalisco)

El sistema de tarjeta Mi Movilidad constituye la plataforma tecnológica y operativa que permite realizar pagos electrónicos en el transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara.

Este mecanismo ha transformado la experiencia de viaje para millones de usuarios, quienes ahora cuentan con una herramienta ágil, segura y eficiente para acceder a diversos servicios de transporte sin depender del efectivo ni de boletos físicos.

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Cuánto cuesta la tarjeta Mi Movilidad

El precio oficial de la tarjeta Mi Movilidad es de 30 pesos, según la información proporcionada por SITEUR. Este monto cubre únicamente el costo del plástico.

Al adquirir la tarjeta en las máquinas VRT, ubicadas en las estaciones del tren ligero y en puntos estratégicos, el usuario debe abonar también el saldo inicial que desee cargar, ya que la tarjeta no incluye viajes de cortesía ni promociones especiales.

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Las máquinas VRT requieren el depósito exacto para la compra y no devuelven cambio.

Quienes buscan tramitar tarjetas personalizadas con tarifa reducida o gratuidad, como parte del programa social Mi Pasaje, también deben cubrir el costo del plástico, aunque el saldo puede variar según el subsidio aplicado.

Para confirmar el monto vigente o si existen beneficios adicionales, las autoridades recomiendan consultar directamente en los módulos oficiales.

Una mano sostiene una tarjeta verde 'Mi Movilidad' para pagar en un bus; se ve una máquina de validación y un conductor con mascarilla al fondo
La tarjeta Mi Movilidad tiene un precio oficial de 30 pesos, que corresponde solo al costo del plástico, de acuerdo con SITEUR. (Gobierno de Jalisco)

Requisitos y proceso de registro

El proceso para obtener la tarjeta Mi Movilidad varía según el tipo de usuario. Para la mayoría de los pasajeros basta con acudir a una estación del tren ligero y realizar la compra en una máquina VRT.

En el caso de estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad, el trámite requiere presentar documentación específica en módulos de atención autorizados.

Según las autoridades, quienes solicitan tarjetas personalizadas con descuentos deben acudir con documentos que acrediten su situación: estudiantes y maestros presentan credenciales escolares, adultos mayores llevan identificación oficial o INAPAM, y personas con discapacidad deben presentar la documentación correspondiente.

Los módulos de atención se encuentran en estaciones clave, como Juárez, Tetlán, San Jacinto, Periférico Norte, Periférico Sur, Urdaneta y San Juan de Dios.

Para las personas que deseen proteger su saldo en caso de robo o extravío, SITEUR recomienda registrar la tarjeta a nombre del titular directamente en los módulos del Tren Ligero.

Este trámite permite recuperar el saldo no utilizado, siempre que se reporte con la mayor rapidez posible.

El saldo usado antes de efectuar el reporte no puede ser reembolsado, por lo que la inmediatez del aviso es esencial para los usuarios.

Sistemas de transporte compatibles y modalidades de uso

La tarjeta Mi Movilidad es aceptada en una amplia gama de servicios del transporte público de Guadalajara.

De acuerdo con SITEUR, la tarjeta funciona en las líneas de Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada y en rutas del modelo de ruta empresa denominado Mi Transporte.

Además, quienes activen previamente la tarjeta pueden emplearla en el sistema de bicicletas públicas MiBici.

Esta interoperabilidad convierte a la tarjeta en una herramienta versátil para quienes utilizan distintos modos de transporte.

La credencial de la Universidad de Guadalajara, una vez activada, también sirve como medio de pago en todo el sistema, lo que otorga ventajas a los estudiantes, quienes acceden a descuentos en camiones, tren ligero, Macrobús y MiBici.

Los apoyos parciales o totales, conocidos como Mi Pasaje, forman parte de los programas sociales estatales y están dirigidos a sectores prioritarios.

Un tren blanco y rojo en el andén de una estación subterránea bien iluminada, con luces fluorescentes, escaleras y un cartel que dice "Santuario"
Según SITEUR, la tarjeta Mi Movilidad es válida en Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada y en las rutas del modelo Mi Transporte. (SITEUR)

Recarga y consulta de saldo

La recarga de la tarjeta Mi Movilidad debe realizarse únicamente en canales oficiales. Las máquinas VRT de las estaciones del tren ligero permiten tanto la adquisición como la recarga de saldo.

En tiendas OXXO, la recarga se realiza a través de un Tótem (terminal inteligente) que está junto a la caja.

Además de las opciones tradicionales, los usuarios ahora pueden recargar saldo en sus tarjetas Mi Movilidad y Mi Pasaje directamente desde su teléfono móvil, gracias a una colaboración entre la Secretaría de Transporte y la empresa desarrolladora de la aplicación Mi Saldo.

Esta alternativa permite realizar abonos con cargo a tarjetas de crédito o débito.

Una mano sostiene una tarjeta amarilla rectangular con los textos "Mi Pasaje", "Subsidia el 50%" y "PERSONA MAYOR" junto a íconos de autobús. El fondo está desenfocado
Las personas que solicitan tarjetas personalizadas con tarifa reducida o gratuidad en el programa Mi Pasaje deben pagar el costo del plástico; el saldo varía según el subsidio otorgado. (Gobierno de Jalisco)

La tarjeta Mi Movilidad garantiza el acceso ágil al transporte público en Guadalajara, facilitando a los usuarios el ingreso sin necesidad de efectivo y permitiendo la administración rápida y segura del saldo.

Gracias a su interoperabilidad, quienes cuentan con esta tarjeta pueden desplazarse fácilmente entre diferentes modalidades de transporte sin preocuparse por distintos métodos de pago o recargas en cada unidad.

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