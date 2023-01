Daniel Riolobos, ex alumno de La Academia, denunció que sufrió un intento de homicidio

Daniel Riolobos, integrante de "La Academia Bicentenario", denunció que un grupo de personas lo mandó matar (Instagram/@danielriolobos)

El cantante Daniel Riolobos, graduado de La Academia, denunció a través de sus redes sociales que intentaron asesinarlo en Querétaro.

Tras rumores, TV Azteca confirmó si ‘Venga La Alegría’ sale o no de su programación A una semana de terminar el 2022, Gustavo Adolfo Infante compartió información sobre el supuesto fin del matutino de la televisora del Ajusco, pero con su calendario 2023 terminaron los rumores VER NOTA

La tarde del 3 de diciembre, Riolobos compartió en su cuenta de Twitter que fue el pasado 28 y 29 de diciembre que fue atacado por un grupo de personas, enviadas por otras a quienes conoce; no obstante, no quiso proceder ante as autoridades porque no cree que valga la pena hacer una denuncia formal.

Según se lee en su relato, se dio cuenta de que este grupo de personas quería asesinarlo, por lo que pudo escapar. Ahora, ya que se ha recuperado de lo sucedido, advirtió a las personas que habrían planeado este ataque, que puede arruinar sus carreras; sin embargo, dijo preferir mantener un “mensaje de amor”.

Daniel apuntó que las personas que lo habrían mandado matar son públicas y puede arruinarles la carrera si él así lo quiere (Captura de pantalla/Twitter)

“Me mandaron matar. Así como lo oyen. Gracias a Dios me di cuenta y pude escapar, pensé en denunciar penalmente y públicamente pues se perfectamente quienes fueron y son personas públicas a las que les puedo arruinar la carrera e incluso sus vidas como ellos querían matarme, pero la verdad creo que no vale la pena. Mi vida o lo que creo que es mi misión solo es cantar y llevar un mensaje de amor y si me salvé es porque tengo eso precisamente”

El integrante de la 8va generación de La Academia aseguró que se encuentra bien, pero si esta situación vuelve a escalar, resultando afectados él o su familia, está dispuesto a dar a conocer los nombres de sus presuntos agresores, pero se mantiene firme en su intención de enviar a su público únicamente un mensaje de amor.

“Si algo me pasa a mi o a mi familia se darán a conocer los nombres de este grupo de personas. Al principio me asusté mucho, ahora estoy triste. Pero pronto estaré con más fuerzas que nunca, porque estoy convencido que el mundo necesita de muchísimo amor y de muchísima compasión”

Para cerrar su mensaje, el ahijado artístico de Juan Gabriel pidió el apoyo de alguien con un automóvil blindado.

y si algo me pasa a mi o a mi familia se dará a conocer los nombres de este grupo de personas. Al principio me asusté mucho, ahora estoy triste. Pero pronto estaré con más fuerzas que nunca, porque estoy convencido que el mundo necesita de muchísimo amor y de muchísima compasión — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) January 3, 2023

Cabe recordar que Daniel se ha decidido a compartir su mensaje de amor desde que protagonizó uno de los escándalos más fuertes de su carrera en 2020, siendo acusado por sus vecinos de presuntamente atacar su vivienda con un cuchillo.

La ex académica Nadia sufre de lagunas mentales tras contagiarse de covid La cantante se contagió durante las grabaciones de la segunda temporada de “MasterChef Celebrity” y tuvo que dejar el programa por varias semanas VER NOTA

En los videos de aquella agresión, que fueron difundidos por De Primera Mano, se ve al cantante pateando unas cubetas con cemento, para después lanzarlas hacia el interior de la vivienda de sus vecinos. Después, con el cuchillo en la mano, ralló la camioneta a la que le cayeron las cubetas con cemento.

Poco después, Riolobos afirmó que esto se trató de un arranque de ira y buscó ayuda, con lo que logró recuperar su estabilidad mental.

En entrevista con De Primera Mano en 2021, Daniel reconoció su error y aconsejó a su público que buscaran ayuda para que, al igual que él, pudiera superar sus problemas.

‘Escape Perfecto’ con nuevos capítulos y el regreso de ‘Yo soy Betty, la fea’: todo sobre TV Azteca 2023 La televisora del Ajusco compartió los detalles sobre la programación que tendrá su canal principal, sorprendiendo por la llegada y salida de algunos populares contenidos VER NOTA

“Creo que es muy bueno el quererse supera, el querer salir adelante, el querer ser mejor persona, el querer entregar lo mejor de ti y dar lo mejor de ti a la gente. Creo que hay veces que pensamos que los humanos podemos cargar nuestros problemas solitos y no es verdad”, dijo en aquella ocasión.

¿Quién es Daniel Riolobos?

Daniel Riolobos, nieto del cantante argentino Daniel Riolobos, saltó a la fama cuando Juan Gabriel decidió apoyarlo en su sueno de convertirse en cantante y trabajó con él por varios años. Además, fue integrante de La Academia Bicentenario, quedando en octavo lugar. Desde entonces se dedicó por completo a la música.

SEGUIR LEYENDO: