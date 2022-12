Por qué Rubí Ibarra canceló su primer concierto en la CDMX

Rubí Ibarra se iba a presentar el 22 de diciembre en su primer concierto en la CDMX. (Instagram/iamrubiig)

La ex académica Rubí Ibarra García anunció el 11 de diciembre en sus redes sociales que llevaría a cabo su primer concierto como solista el jueves 22 de diciembre a las 20:30 horas en el Foro 1869 ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Los boletos se pusieron a la venta vía Internet y con foro limitado de 260 lugares. Sin embargo, dos días después la cantante tuvo que cancelar el evento y señaló que habría reembolso para las personas que pagaron su entrada.

La finalista de La Academia: 20 años compartió un material audiovisual en sus redes sociales donde reveló el motivo de la cancelación de su recital: “Hago este video para anunciarles que por temas de logística el show que se tenía para este 22 de diciembre en la Ciudad de México no se llevará a cabo, está totalmente cancelado”, indicó.

Rubí Ibarra agregó que se encuentra trabajando en muchos proyectos para sus fans de cara al 2023 y les pidió que sigan atentos a sus publicaciones porque revelará fechas y lugares donde se presentará: “Además de que en enero les tengo una sorpresa que estoy muy segura que a todos ustedes los va a emocionar” aseguró.

Rubí Ibarra dio a conocer el motivo de la cancelación de su concierto. (Instagram/iamrubiig)

Asimismo, agradeció el cariño y apoyo de las personas que siguen su carrera como cantante, y aprovechó para explicar de qué manera se realizará el reembolso por el concierto cancelado: “A todas esas personas que compraron su boleto no se preocupen, porque se les hará la devolución de su dinero, estaré al pendiente por cualquier cosa”, apuntó.

Usuarios creen que el motivo de la cancelación del concierto de Rubí fue porque no vendió los suficientes boletos

En la publicación de la ex académica donde informó que su show no se llevaría a cabo, algunos usuarios especularon que el concierto no se pudo realizar porque no pudo vender muchas entradas, por lo que su ella y su equipo habrían decidido cancelarlo.

“Obvio a una semana del evento, no se vendieron ni la mitad de los 50 lugares disponibles, se decide cancelarlo. Yo considero planear bien un mini concierto y después hacerlo. Además que los boletos estaban muy elevados de precio... hay que empezar desde abajo, no querer subirse a la primer nube que pase. Ánimo y a seguirle dando, no decaigas”, se lee en uno de los comentarios.

Aunque otros de sus fans salieron a defenderla y comentaron que el evento ya contaba con más de la mitad de los boletos vendidos. Aunque la mayoría de las personas que comentaron el post estuvieron de acuerdo que faltó una mejor promoción del concierto.

Rubí Ibarra fue conocida como la quinceañera más famosa de México en 2016. (Instagram/iamrubiig)

“Estuvo mal planeado desde el inicio primero por la fecha realmente complicada para algunos por la cercanía de las fiestas y también porque no hubo una buena campaña para promocionar el evento pero ciertamente vienen cosas grandes y ahí estaremos para apoyarte Rubichota hermosa”, respondió uno de los fans de Rubí Ibarra.

Se espera que la quinceañera más famosa de México regrese a la televisión en un reality o como conductora, así lo declaró la cantante en septiembre durante el programa Sin Afán de Molestar de Laura Estrada, donde confesó que ha recibido múltiples propuestas para unirse como presentadora.

“Hay algunas cosas (propuestas) sobre conducción de programas, sí (en TV Azteca) pero también afuera de la televisora, pero en eso no es en programas, lo de TV Azteca sí”, reveló la potosina.

