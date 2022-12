Santa Fe Klan y Maya Nazor: qué pasará con Luka, su bebé de 5 meses luego de la polémica ruptura

El bebé de los famosos nació el 30 de junio del 2022 (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Luego de que a inicios del 2022 la ruptura amorosa entre Belinda y Christian Nodal se convirtiera en un asunto con gran relevancia mediática, la inesperada separación de Santa Fe Klan y Maya Nazor ha comenzado a generar el mismo impacto en redes sociales, pues los fans de ambos han externado su preocupación por saber qué pasará con el hijo que recientemente acaban de tener.

Luka, su bebé de 5 meses, nació el pasado 30 de junio, siendo más que celebrado por el polémico rapero y la influencer: “Le doy Gracias a dios por mandarme a la mejor mujer y muchas gracias al destino por mandarme a mi Luka hermoso en el momento perfecto mis respetos chula @nazormaya ¡Te la rifaste ese día! Los amo por siempre”, escribió Santa Fe Klan en Instagram, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso.

Ante ello, la noticia dada por la también modelo el pasado 19 de diciembre ha conducido a más de uno, pues aseguran que si el nacimiento fue más que celebrado, no se entiende el motivo del aparente “adiós definitivo” y ante la nula respuesta de ambos por detallar más sobre qué pasó, la incertidumbre por el menor también ha comenzado a ser tema viral en redes sociales.

Con esta publicación conjunta, el rapero y la influencer dieron a conocer la noticia de Luka (Foto: Instagram)

Aunque su estado civil se desconoce debido a que a finales de enero del 2022 se informó que la pareja llegaría al altar a finales de marzo del mismo año, así como que la ceremonia se realizaría en la Catedral Basílica Metropolitana de La Madre Santísima de la Luz en León, Guanajuato, se desconoce si todo se concretó o fue cancelado.

Aún desconociendo dicha información, el Artículo 327 del Código Civil Federal México expresa que: “El marido podrá desconocer al hijo nacido después de trescientos días contados desde que, judicialmente y de hecho tuvo lugar la separación provisional prescrita para los casos de divorcio y nulidad; pero la mujer, el hijo o el tutor de éste, pueden sostener en tales casos que el marido es el padre”.

Por otro lado, otra de las preguntas más frecuentes refiere a quién de los dos tendría más oportunidades de quedarse con el menor, siendo contestado en el Artículo 414: “La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro”.

Al final del video "Mar y tierra" aparece la imagen del ultrasonido real de Maya (Foto: Captura de pantalla)

Independientemente del estado jurídico de ambos o de qué manera legal actúen en caso de mantener una postura firme y no continuar con la relación, existen otro tipo de repercusiones sobre el infante, independientemente de la cantidad de años, o en este caso meses, que tenga, como los psicológicos.

“Los niños pueden sufrir inicialmente muchos sentimientos encontrados al momento de la separación de sus padres, incluyendo: choque (golpe emocional), tristeza, ira o incluso alivio si se dan cuenta de que las tensiones se reducen entre sus padres. Es algo muy difícil, ya que los padres también están muy estresados”, explica la revista de la Academia Estadounidense de Pediatría, Healthy Children.

Por qué Maya Nazor no muestra su bebé con Santa Fe Klan en redes sociales

Previo a la ruptura, la también modelo externó el pasado 8 de diciembre mediante sus redes sociales que todo se trataba de una decisión personal, aunque no descarta la posibilidad de hacerlo en el futuro, dependiendo las circunstancias y el crecimiento de Luka.

Maya Nazor y Santa Fe Klan dieron a conocer el nacimiento de su bebé a finales de junio de este 2022 (Foto: Instagram)

“Porque no quiero. No quiero enseñarlo ni Ángel. Tal vez en algún momento lo vamos a enseñar. Mi bebé no merece tener toda esa energía negativa. Yo sé que hay mucha gente buena y todo, pero también hay gente loca, hay gente mala, hay gente enferma, y no voy a exponer a mi bebé a eso”, expresó.

