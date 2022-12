“No tengo vagina”: el relato del tortuoso camino de una mujer para construirse una

Daira Saulés padece Síndrome de Rokitansky (Captura de pantalla)

Daira Saulés es una mujer de 25 años de edad que llevaba una vida normal hasta que un extraño diagnóstico cambió por completo su vida, y es que, si bien se desarrolló como cualquier niña, en su etapa adolescente y de inicio de vida sexual se percató de que era una de las pocas personas alrededor del mundo que padece Síndrome de Rokitansky, es decir, nació sin vagina, trompas de Falopio y útero.

Pese a lo extraño que pudiese sonar el caso, a través de sus redes sociales y de su canal de YouTube la joven mujer ha compartido en múltiples ocasiones cómo es vivir con dicho síndrome, además de convertirse en portavoz de un tema que en pleno siglo XXI continúa estando estigmatizado en la sociedad mexicana: la educación sexual.

“Vamos a hablar del Rokitansky, es un síndrome con el que nacen una entre cada 5 o 10 mil mujeres y nacemos sin útero, sin vagina y sin trompas de Falopio pero con ovarios normales”, mencionó Dai como introducción a uno de los videos que ha publicado sobre el tema en YouTube.

Recorrido que han de realizar los espermatozoides hasta alcanzar el óvulo. El dibujo está hecho en un solo plano, pero téngase en cuenta que el útero se dispone perpendicularmente a la vagina.

Con dicho panorama, la carismática influencer hizo un llamado a romper el tabú y hablar abiertamente no solo sobre el Síndrome de Rokitansky sino de la importancia y el impacto que visibilizar dichos temas tienen para aquellas mujeres que se sienten inseguras con su propia naturaleza.

De acuerdo con el testimonio de Daira Saulés, detectar el Síndrome de Rokitansky es complicado ya que, al nacer con ovarios el desarrollo físico de las mujeres que lo padecen se da de forma regular, no obstante, existen ciertos indicios que deben ser atendidos por especialistas para descartar o tratar dicho extraño padecimiento.

“Generalmente detectan el Rokitansky cuando no te baja, o sea no tienes menstruación o quieres tener relaciones sexuales y no puedes porque muchas veces las mujeres con Rokitansky nacemos sin conducto vaginal, está completamente cerrado o inexistente”, expuso Daira Saulés en un video publicado en su canal de Youtube.

A través de su cana de YouTube, la influencer se convirtió en portavoz de aquel extraño síndrome de que poco se hable entre la sociedad

Luego de múltiples valoraciones a las que fue sometida Daira Saulés, personal médico la diagnosticó con Síndrome de Rokitansky al percatarse de que su conducto vaginal era casi inexistente.

Al respecto, la joven influencer se sometió a una cirugía de reeconstrucción vaginal en donde los cirujanos utilizaron una técnica que consistió en quitarle injertos de la parte interna de los muslos para crear así un conducto vaginal.

“Abrieron el recto y la vejiga porque estaban completamente pegaditos y ahí introdujeron un conformador con estos injertos que habían creado. El conformador es un condón con gasas súper suavecito que iba a tener la forma de mi conducto vaginal”, explicó Daira Saulés.

La joven influencer explicó también que uno de los motivos por los que los órganos sexuales no se forman en las mujeres que padecen Síndrome de Rokitansky está relacionado a que durante la séptima semana de embarazo los Conductos de Muller -que son los que llevan la información genética sobre si vas a ser hombre o mujer- fallan y entonces el desarrollo se da parcialmente.

El impacto en la salud mental

El inminente avance de la tecnología ha dado a pie a que las investigaciones sobre dicho extraño padecimiento avancen y es que, de acuerdo con la historia de Daira Saulés, en la actualidad ya es posible detectar a tiempo en las bebés el Síndrome de Rokitansky para su pronta atención pero sobre todo para que la experiencia no sea tan “traumática” como ella lo padeció.

“Las bebés se pueden operar desde los tres años y al no tener unos recuerdos tan vívidos como si te operas en la adolescencia o en la adultez pues es mucho más fácil sobrellevarlo”, mencionó la joven influencer.

Un dolor físico insoportable, una recuperación dolorosa y hasta la pérdida de peso fueron los estragos que la cirugía para construir su conducto vaginal trajo para Daira Saulés, sin embargo, a largo plazo su salud mental fue estabilizándose al comenzar a llevar su vida “normal” hasta convertirse con su testimonio en portavoz del Síndrome de Rokitansky.

