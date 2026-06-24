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Cómo eliminar la grasa de los azulejos con un solo producto que ya tienes en casa

Limpiar la grasa de los azulejos no requiere productos especiales ni esfuerzo extra y la solución probablemente ya está en tu cocina

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Una mano con guante de limpieza amarillo y paño gris frota una pared de azulejos de cocina sucia con grasa y manchas oscuras.
Un ambiente sucio favorece enfermedades como diarreas, fiebre tifoidea y hepatitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener los azulejos de la cocina limpios y libres de grasa no es solo una cuestión estética: es una práctica de salud pública.

Las superficies del hogar acumulan bacterias, residuos grasos y contaminantes que, sin una rutina de limpieza adecuada, favorecen la aparición de enfermedades. Y la solución puede estar en el cajón de tu cocina.

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Los azulejos son una de las superficies más expuestas a salpicaduras de aceite y vapor de grasa, especialmente los que rodean la estufa.

Un hombre con barba lava una sartén en el fregadero de una cocina, rodeado de una gran pila de sartenes y utensilios sucios. Hay agua salpicando.
La limpieza del hogar reduce la proliferación de bacterias, virus y parásitos en superficies domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiarlos con frecuencia y con el producto adecuado forma parte de las medidas de higiene que las autoridades sanitarias recomiendan para cualquier hogar.

La limpieza del hogar, una medida de salud pública

La correcta limpieza del hogar tiene como propósito identificar y atender prácticas de riesgo a nivel familiar, según el Manual de Saneamiento Básico de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA).

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Un ambiente sucio favorece la proliferación de bacterias, virus y parásitos en superficies, residuos y áreas húmedas como la cocina y el baño.

Un suelo de madera claro con un círculo superpuesto que contiene múltiples microorganismos de colores rojo, azul y verde, de diversas formas
Limpiar cuando no hay personas en la habitación y lavarse las manos al terminar son precauciones básicas recomendadas por el Departamento de Ecología de Washington.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma agencia señala que las enfermedades gastrointestinales, entre ellas diarreas, fiebre tifoidea y hepatitis, están directamente relacionadas con condiciones higiénicas deficientes en el hogar.

Mantener pisos y paredes limpios, ventilar los espacios y limpiar con paños húmedos son medidas que la autoridad recomienda de forma explícita.

La AGEPSA también sugiere que paredes y pisos sean lisos para evitar grietas donde se acumulen microorganismos.

Primer plano de una bacteria de salmonela de color rosa vibrante con flagelos sobre un tenedor metálico. El fondo es un tono verdiazul oscuro con otras bacterias difusas.
La falta de limpieza en el hogar favorece la presencia de fauna nociva como moscas, cucarachas, mosquitos y roedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos más usados para desinfectar superficies del hogar, la autoridad mexicana menciona el cloro.

Para la grasa cotidiana de los azulejos de cocina, existe una alternativa más sencilla, económica y menos agresiva para la superficie cerámica.

El producto que ya tienes en casa y que elimina la grasa de los azulejos

El Departamento de Ecología del Estado de Washington de Estados Unidos publicó una guía de Prácticas de Limpieza más Seguras para Reducir Exposición a Tóxicos, en la que recomienda el jabón líquido para platos —no detergente— como solución para limpiar linóleo, azulejos y carpintería.

La receta es directa: exprimir una gota de jabón líquido para platos sobre una toallita húmeda y frotar enérgicamente la superficie.

Mujer caucásica con camisa a cuadros y delantal azul limpia una encimera de cocina de madera clara con guantes celestes y un paño. Productos de limpieza a la derecha.
El manejo adecuado de residuos sólidos, con separación en orgánicos e inorgánicos y botes con tapa, forma parte del saneamiento básico del hogar, según la AGEPSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo documento aclara que una toallita dura más y genera menos desperdicio que una esponja.

La autoridad recomienda limpiar cuando no haya personas en la habitación y lavarse bien las manos al terminar.

La guía también subraya que entre los mejores limpiadores del hogar son aquellos libres de fragancia, certificados por terceros y preparados con ingredientes económicos y de bajo impacto ambiental. El jabón para platos cumple con ese perfil.

Mujer arrodillada friega un piso de mosaico con un cepillo, mientras una cubeta de plástico sucia está a su lado. La habitación está ordenada e iluminada.
El jabón líquido para platos es un limpiador de azulejos, linóleo y carpintería recomendado por el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué funciona el jabón líquido sobre la grasa

La eficacia del jabón para platos sobre superficies grasas tiene una explicación científica documentada.

Un estudio disponible en el archivo científico PubMed Central establece que los tensioactivos presentes en el jabón para platos son los responsables de eliminar contaminantes de superficies sólidas.

Las propiedades de los tensioactivos incluyen humectar, emulsificar, dispersar y limpiar superficies, lo que les permite actuar sobre la grasa adherida y desprenderla, según el mismo estudio.

Infografía con título "¿Cómo limpia la grasa el jabón líquido?", un plato con residuos grasos, una gota de jabón, diagramas moleculares de tensioactivos, beakers y una mano con cepillo.
La infografía ilustra la acción científica del jabón líquido para platos al eliminar la grasa, indicando el rol de los tensioactivos y los factores que potencian su eficacia como la concentración y el tiempo de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción limpiadora no depende únicamente del tensioactivo, sino de la combinación de varios factores: la concentración del jabón, el tiempo de contacto con la superficie y las condiciones mecánicas.

Eso explica por qué la técnica del Departamento de Ecología de Washington insiste en frotar enérgicamente: la acción física potencia el efecto químico del jabón.

Mujer lavando los platos en su casa - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Los tensioactivos del jabón para platos humectan, emulsifican, dispersan y limpian superficies sólidas, según un estudio disponible en PubMed Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también identificaron que la temperatura, el pH de la solución y las propiedades espumantes del jabón influyen en el resultado final.

A mayor temperatura del agua con la que se humedece la toallita, mayor actividad de los tensioactivos sobre la grasa acumulada en el azulejo.

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