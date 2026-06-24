México

Guanajuato presenta reforma para reconocer legalmente a las familias comaternales y garantizar derechos de la niñez

El principal objetivo de la iniciativa radica en corregir los vacíos legales que afectan a los hogares conformados por dos madres

Guardar
Google icon
Dos mujeres y tres niños en una cocina. Una mujer con rizada cocina panqueques, la otra sostiene un bebé. Dos niños sentados en una mesa con comida.
Una familia comaternal comparte un desayuno con panqueques en la cocina de su hogar, mientras una madre cocina y otra sostiene a un bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que busca modificar el Código Civil estatal para dar reconocimiento legal a las familias comaternales.

Esta propuesta, que establece un marco jurídico para estas formas de organización familiar, pretende también garantizar los derechos filiativos de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer la protección de quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida.

PUBLICIDAD

A lo largo de los años, el concepto de familia ha experimentado una transformación considerable. Actualmente, existen diversas estructuras que, según la funcionaria, merecen respaldo legal sin importar la orientación sexual o identidad de género de sus integrantes. Resulta fundamental que las normas brinden protección a todas las configuraciones consanguíneas existentes, adaptándose a la diversidad social contemporánea.

El principal objetivo de la iniciativa radica en corregir los vacíos legales que afectan a los hogares conformados por dos madres. Aunque la entidad ya se reconoce el matrimonio igualitario y existen vías para la adopción, persisten lagunas en materia de filiación que generan incertidumbre jurídica y dificultades prácticas, sobre todo para las parejas de mujeres que comparten la maternidad y sus descendientes.

PUBLICIDAD

En este contexto, la propuesta legislativa de García Oliveros apunta a tres ejes esenciales: el reconocimiento jurídico de las familias comaternales, la garantía de los derechos filiativos de la infancia y la adolescencia, y el fortalecimiento de la protección legal para quienes nacen a través de técnicas de reproducción asistida. El texto impulsa la visibilidad de nuevas realidades y busca eliminar obstáculos que impiden el pleno goce de libertades por parte de sus integrantes.

La diputada reconoció la necesidad de que la legislación estatal avance hacia una mayor inclusión, de modo que todas las personas menores de edad cuenten con respaldo legal, independientemente de la estructura familiar en la que crecen.

Dos mujeres adultas y dos niños pequeños sentados en una manta a cuadros sobre césped, con árboles y un área de juegos al fondo.
Dos mujeres y sus dos hijos comparten un momento de alegría mientras hacen un picnic en un parque con juegos infantiles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de la falta de reconocimiento legal de la comaternidad

La ausencia de un marco jurídico claro para las familias comaternales genera repercusiones que trascienden el ámbito legal y se extienden a lo social y emocional. Según la exposición presentada por María Eugenia García Oliveros, esta omisión normativa coloca a las familias integradas por dos madres en una situación de vulnerabilidad, generando incertidumbre respecto a los derechos y responsabilidades derivadas del parentesco.

Una de las principales consecuencias identificadas es la limitación en el ejercicio del derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. La falta de reconocimiento de la comunidad lesbiana, bisexual u otras, impide que la relación entre las dos partes y los menores quede plenamente registrada en documentos oficiales, lo que complica trámites, acceso a servicios y reconocimiento social.

Esta situación afecta especialmente a los vínculos entre mujeres que comparten la crianza, porque solo una de ellas suele ser reconocida legalmente como mamá, mientras que la otra queda excluida de derechos y obligaciones.

Además de los obstáculos legales, la inexistencia de reconocimiento pleno genera efectos negativos en la vida cotidiana de estas familias. Las consecuencias sociales incluyen discriminación y dificultades para validar la estructura familiar ante instituciones públicas o privadas. En el ámbito emocional, tanto las madres como sus hijas e hijos pueden experimentar inseguridad y estrés ante la falta de certeza jurídica, lo que repercute en la estabilidad y bienestar del grupo familiar.

El problema no se limita al entorno inmediato de los seres queridos, sino que incide en la protección integral de la infancia. Al no contar con un reconocimiento legal los infantes quedan desprotegidos frente a situaciones como enfermedad, separación de las madres o fallecimiento de una de ellas, ya que la ley no reconoce automáticamente la relación con la mamá no gestante.

Temas Relacionados

madresGuanajuatofamilialesbianasleycomunidad LGBTinfanciasmatrimonio igualitariomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: The Beatles suenan en el cumpleaños 64 de la mandataria

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 24 de junio: The Beatles suenan en el cumpleaños 64 de la mandataria

¿Cuántos años cumple la presidenta Sheinbaum? Celebra su cumpleaños con México en el Mundial

La presidenta celebra este 24 de junio mientras México vive un duelo clave ante Chequia en la capital, una coincidencia que mezcla la agenda política con la pasión por el futbol

¿Cuántos años cumple la presidenta Sheinbaum? Celebra su cumpleaños con México en el Mundial

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

El cantante compartió cómo vive la familia esta nueva etapa y sorprendió al revelar que la ex pareja sigue compartiendo momentos juntos

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Cómo eliminar la grasa de los azulejos con un solo producto que ya tienes en casa

Limpiar la grasa de los azulejos no requiere productos especiales ni esfuerzo extra y la solución probablemente ya está en tu cocina

Cómo eliminar la grasa de los azulejos con un solo producto que ya tienes en casa

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

El arquero estadounidense destacó la trayectoria de Memo Ochoa y su presencia en seis Copas del Mundo

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

Dan 27 años de prisión a “El Sultán”, exjefe de Delitos Fiscales de la FGR: lo acusaron por delincuencia organizada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: más de 7 mil 500 policías cuidarán el partido de México vs Chequia

Aseguran más de 140 kilos de metanfetamina en Sonora: FGR inicia investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Secretario de Seguridad de Baja California confirma que “El Plaga”, miembro de “Los Rusos”, está libre

ENTRETENIMIENTO

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Ernesto D’Alessio revela situación entre Jorge y Marichelo tras su divorcio: “Está medio raro”

Karla de la Cuesta se suma a la difusión de fotos actuales de Sergio Andrade: “Se busca”

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Antonia Andrade exige acción a la FGR y Consulado Mexicano en su caso contra Sergio Andrade: “Va por vía penal”

Quién es Pedro Buerbaum, el youtuber que conquistó a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, en plena entrevista

DEPORTES

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

¿Quiénes son los mexicanos que han jugado en la NBA?

Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

Karim López, el basquetbolista que dejó México a los 14 años para cumplir su sueño de jugar en la NBA

Messi recibe imagen de la Virgen de Guadalupe de un famoso actor de Televisa

Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa