Javier Aguirre no tendría pensado retirarse tras el Mundial 2026: esto reveló su esposa

(AP Foto/Natacha Pisarenko)

El futuro de Javier Aguirre después del Mundial 2026 sigue siendo una de las incógnitas alrededor de la Selección Mexicana.

Aunque está previsto que Rafa Márquez tome las riendas del equipo una vez concluya la Copa del Mundo, declaraciones recientes de Silvia Carrión, esposa del entrenador, apuntan a que el retiro no forma parte de los planes inmediatos del estratega.

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En una entrevista con HOLA! Américas, Carrión compartió detalles sobre las aspiraciones profesionales del actual técnico del Tri y dejó abierta la posibilidad de que continúe vinculado a los banquillos más allá de la justa mundialista.

Javier Aguirre mantiene la meta de dirigir cinco Mundiales

(REUTERS/Henry Romero)

Carrión reveló que Aguirre conserva el objetivo de alcanzar cinco participaciones mundialistas como entrenador, una meta que podría extender su trayectoria profesional durante algunos años más.

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“Javier ha dicho que se va a retirar en su quinto Mundial, pero ya está viendo qué posibilidades hay para hacer algo en los próximos años. En fin, es su vida, es su profesión, le gusta mucho y la disfruta. Igual tiene un par de años más todavía de técnico. Dos años pasan rápido, a ver cómo se da”, señaló.

Las declaraciones sugieren que, pese a que el Mundial 2026 marcará el final de su actual ciclo al frente de México, el estratega no descarta continuar dirigiendo en otro proyecto.

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El próximo paso se definirá después de su etapa con México

(REUTERS/Henry Romero)

Sobre los planes posteriores a su salida de la Selección Mexicana, Carrión explicó que aún no existe una decisión tomada y que cualquier posibilidad será analizada en conjunto.

“Si hay algo lo valoramos juntos. Yo creo que lo que salga, lo que más nos guste a los dos también. Volver a Europa está bien, quedarnos aquí está bien. Todo está bien; lo que más nos guste y que sea una buena opción”, comentó.

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En semanas recientes surgieron versiones sobre una posible oferta para que Aguirre permanezca dentro de la Federación Mexicana de Futbol una vez concluya su labor como seleccionador nacional. Sin embargo, ni el técnico ni la FMF han confirmado públicamente esa posibilidad.