Esto es lo que se sabe del embarazo de Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic

Geraldine Ponce (IG)

Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, capital de Nayarit, por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció en redes sociales que está embarazada de su primer hijo, lo que muchos celebraron y otros dudaron debido al día en que lo reveló.

Cuál es “el mejor regalo” que podría recibir Yasmín Esquivel tras supuesto plagio, según Javier Lozano El integrante del PAN ironizó en que ya había encontrado el objeto perfecto para regalar a la ministra del máximo tribunal del país en esta época navideña VER NOTA

El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, esto quiere decir que muchos aprovechan para hacer bromas; las más típicas son bodas y embarazos. De ahí que muchos creyeron que todo se trató de un típico chiste de temporada.

Sin embargo, a diferencia de otras publicaciones similares que finalizan con la frase “Inocente palomita que te dejaste engañar”, la funcionaria no lo dijo, por el contrario, agradeció las felicitaciones e ignoró a quienes le cuestionaron la veracidad de su embarazo.

De la exoneración a Pío López Obrador al apoyo a las Fuerzas Armadas: las cuestionables huellas de Yasmín Esquivel El supuesto plagio en la tesis de la ministra hizo recordar otros polémicos episodios de su trayectoria VER NOTA

Al dar la noticia, Geraldine Ponce dijo que este año pasó por varios momentos difíciles en su vida, como enfermedades, pérdidas, agresiones, e incluso creer que había sido “el año más feo que había tenido”, pero esta buena noticia lo cambió todo.

Geraldine Ponce y Mario Delgado promueven periódico Regeneración (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

“Este año pasé por los momentos más difíciles en mi vida en diferentes aspectos: tuve un accidente aéreo que de milagro me permitió contarlo, murió uno de mis perritos, tuve COVID que me dejó secuelas por varias semanas, he sido blanco de ataques desmedidos sin sustento por políticos de otros partidos, incluso del mío…”, recordó.

Lilly Téllez se lanzó contra AMLO con mensaje de Navidad: “Que nadie se deje intimidar por el gobierno” La legisladora del PAN declaró que nadie se debe dejar intimidar por sus creencias, y menos, sentenció, por la “corrección política” que ha implementado Morena VER NOTA

Posteriormente, hizo una remembranza sobre algunas cosas buenas “que alcanzamos juntos”, como lo fue la aprobación y el inicio de obra de los colectores sanitarios, el proyecto de la Ciudad de las Artes Indígenas, las múltiples calles arregladas, la rehabilitación de la avenida Insurgentes, entre otras realizadas en Tepic.

“Todas estas acciones me alegraban mucho por nuestra ciudad; pero cuando me enteré de esta hermosa noticia, mi 2022 se llenó de luz, y, desde entonces, no hay un día en que no esté feliz”, dijo la feliz madre.

“Te espero con todo mi amor, mi bebé; estamos listos para abrazarte, cuidarte y guiarte de la mejor manera posible. Gracias, mi Dios, por cumplirme mi mayor deseo”

Y así, con ese mensaje lleno de felicidad anunció su embarazo, sin añadir ningún rastro de que fuera broma y solo agradeciendo las múltiples felicitaciones que inundaron su publicación.

Lupita Jones, exreina de belleza fue una de las personas que celebraron la buena nueva: “Felicidades hermosa!!! Grandes bendiciones para ti y tu bebé”. También la diputada morenista Merary Villegas Sánchez y la reina de belleza de Tamaulipas, Citlaly Higuera, la felicitaron.

A ellas y otras personas les compartió sus agradecimientos. Cabe señalar que otras pistas de que su embarazo es real, es que pasado el Día de los Inocentes no dijo que fuera una broma, por el contrario, continuó con sus publicaciones habituales.

Asimismo, en las historias y fotografías que compartió sobre la inauguración de la reconstrucción de la calle Mora en la colonia Ejidal, se le observa vistiendo un cómodo suéter con el que se le ve una pequeña pancita.

Lo mismo se pudo ver durante su participación en la entrega de luminarias de energía solar instaladas en una zona rural de Tepic: una pequeña panza que bien podría pasar desapercibida.

Ante ello, hubo quienes hicieron memes sobre la paternidad del bebé, no obstante, han pasado a segundo plano por las felicitaciones.

SEGUIR LEYENDO: