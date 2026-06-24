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¿Cuántos años cumple la presidenta Sheinbaum? Celebra su cumpleaños con México en el Mundial

La presidenta celebra este 24 de junio mientras México vive un duelo clave ante Chequia en la capital, una coincidencia que mezcla la agenda política con la pasión por el futbol

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Montaje digital de dos retratos de Claudia Sheinbaum, uno con el puño en alto y otro en actitud seria, con el número 64, confeti y bandera de México de fondo
Un montaje digital de Claudia Sheinbaum muestra dos retratos, uno festivo con el puño en alto y otro más serio, superpuestos sobre el número 64 y un fondo con los colores de la bandera de México. (Jovani Pérez | Infobae México)

Este miércoles 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebra su cumpleaños número 64. En un día especial para el país, su festejo coincide con la emoción de la Copa del Mundo, donde la Selección Mexicana disputará un partido clave en la capital del país.

¿Cuántos años tiene Claudia Sheinbaum y cuál es su origen?

Nacida en la Ciudad de México en 1962, la mandataria mexicana llega a sus 64 años de edad proveniente de una familia de científicos y activistas. Su padre, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, fue un destacado químico ligado a la tradición judía askenazí, con raíces familiares en Lituania. Por su parte, su madre, Annie Pardo Cemo, es una reconocida bióloga vinculada a la tradición judía sefardí, con ascendencia en Bulgaria.

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Un cumpleaños mundialista: México vs Chequia

De manera paralela a la celebración de la presidenta, el país vive la fiebre del fútbol al ser sede de la Copa del Mundo por tercera ocasión. Curiosamente, el cumpleaños de Sheinbaum coincide con la agenda deportiva, pues la Selección Mexicana se enfrentará contra Chequia este mismo miércoles. El partido se llevará a cabo en la cancha del mítico Estadio Ciudad de México en punto de las 19:00 horas.

Felicitaciones a Claudia Sheinbaum en “La Mañanera del Pueblo”

Las muestras de afecto hacia la titular del Ejecutivo no se hicieron esperar. Desde las primeras horas de la mañana, diversos funcionarios, figuras de la política mexicana y principales militantes de Morena publicaron mensajes de felicitación en sus redes sociales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños 64 este miércoles 24 de junio al arrancar la conferencia matutina en Palacio Nacional. Periodistas y asistentes la felicitaron con cantos y aplausos.

El festejo se trasladó también al ámbito público. Al comenzar con “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles, los periodistas y asistentes al evento sorprendieron a la mandataria cantándole las tradicionales mañanitas para conmemorar su cumpleaños 64.

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