Guillermo Ochoa, entre la élite del futbol mundial: Matt Freese destaca su histórica trayectoria

(Reuters/Kiyoshi Mio)

El arquero de la Selección de Estados Unidos, Matt Freese, reconoció el impacto y la trayectoria de Guillermo Ochoa, quien ha sido convocado a seis Copas del Mundo.

En medio de la preparación rumbo a los próximos compromisos del Mundial 2026, el guardameta estadounidense destacó la carrera del mexicano y subrayó el peso que tiene mantenerse vigente en selecciones nacionales durante más de dos décadas.

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Freese resalta la carrera del arquero mexicano en la élite internacional

(REUTERS/Albert Gea)

Durante una conferencia previa a su siguiente compromiso, Matt Freese fue consultado sobre la figura de Guillermo Ochoa y respondió con elogios hacia el portero mexicano.

“Es una leyenda. Llegar a seis Mundiales no es algo común. Es impresionante la duración de su carrera. Es un ejemplo para muchos porteros”, señaló el arquero estadounidense.

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(REUTERS/Paul Childs)

Aunque todavía no está claro si Javier Aguirre le dará minutos ante Chequia, la sola presencia de Ochoa en la convocatoria mundialista confirma su lugar entre los futbolistas que más tiempo han permanecido en la élite del futbol internacional.

Una trayectoria mundialista que marcó época con México

La carrera mundialista de Memo Ochoa comenzó formalmente en Brasil 2014, donde se consolidó como figura tras actuaciones destacadas ante selecciones como el anfitrión del torneo.

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Posteriormente mantuvo protagonismo en Rusia 2018 y Qatar 2022, acumulando experiencia en la máxima competencia del futbol.

Antes de su consolidación como titular, formó parte de los planteles de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, sin actividad en cancha.

Con su convocatoria para el Mundial 2026, el arquero mexicano alcanza seis ediciones mundialistas, un registro compartido con futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, consolidando una carrera marcada por la constancia en selecciones nacionales.

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