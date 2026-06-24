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El insólito dato que une a Claudia Sheinbaum y Lionel Messi este 24 de junio

La presidenta mexicana y el el astro argentino tienen algo en común que va más allá de ser figuras públicas

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Caricaturas de Claudia Sheinbaum y Lionel Messi dándose la mano en una cancha de fútbol, con banderas de México y Argentina al fondo.
Claudia Sheinbaum y Lionel Messi se dan la mano en una caricatura editorial sobre una cancha de fútbol, con las banderas de México y Argentina ondeando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 24 de junio marca una coincidencia que pocos notarían a simple vista entre dos figuras de escenarios distintos: Claudia Sheinbaum y Lionel Messi.

La presidenta de México y el astro argentino comparten algo más que popularidad o atención mediática en esta fecha, un dato que conecta sus agendas y que resalta en medio de celebraciones públicas y mundiales.

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Mientras la mandataria mexicana anticipa festejos oficiales y la mirada política, el capitán de la Selección Argentina acapara titulares internacionales por su papel en el futbol y su manera de celebrar.

El dato que une a Sheinbaum y Messi

El punto de coincidencia entre Claudia Sheinbaum y Lionel Messi es la fecha de su nacimiento: ambos cumplen años este 24 de junio. La mandataria nació en 1962 y el futbolista argentino en 1987.

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La presidenta de México suele celebrar con su equipo y su familia, mientras que Messi, en su cumpleaños 39, optó por mostrar disciplina deportiva en medio del Mundial 2026, acumulando millones de visualizaciones con su publicación.

Pastel helado casero de varias capas de colores (rosa, amarillo, azul) decorado con crema batida, frambuesas, arándanos y flores, con un trozo servido.
Un vibrante pastel helado casero de múltiples capas decorado con bayas frescas y flores comestibles se presenta en una mesa de celebración, con un trozo servido aparte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pasará Claudia Sheinbaum su cumpleaños?

Sheinbaum reiteró en la conferencia del 23 de junio que la celebración sería austera: “¿Quieren pastel mañana? Queremos pastel, pastel, pastel”, respondió a los reporteros en Palacio Nacional.

La presidenta pidió pastel y aseguró, entre risas, que aunque es su cumpleaños, “hay cosas qué hacer” en el gobierno federal.

Claudia Sheinbaum aseguró que desconoce si Salomón Jara tiene familiares contratados (Presidencia)
(Presidencia)

La jefa del Ejecutivo recordó que en su cumpleaños se juega el partido entre la Selección Mexicana y República Checa en el Estadio Ciudad de México, aunque no detalló cómo vivirá el encuentro. Es el segundo cumpleaños que festeja como titular del Poder Ejecutivo, una rutina que ya incluyó partir pasteles con reporteros y recibir flores de su equipo.

¿Cómo celebrará Messi su cumpleaños?

Por otro lado, Lionel Messi cumple 39 años en plena disputa de su sexto Mundial con la Selección Argentina.

El futbolista eligió entrenar en su cumpleaños: publicó un video donde realiza ejercicios de fuerza en el gimnasio, sin palabras ni imágenes de festejo familiar.

Dos jóvenes futbolistas con camisetas de Argentina sonríen en un campo de fútbol. Uno sostiene un gorro de cumpleaños con globos y un cotillón
Sergio Agüero y Lionel Messi sonríen mientras Agüero sostiene un gorro de fiesta y un cotillón durante el cumpleaños de Messi en el Mundial Sub-20 de 2005. (Fotobaires)

La rutina fue musicalizada con “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)”, identificada con la selección albiceleste desde Qatar 2022.

La Asociación del Futbol Argentino dedicó un mensaje: “El hombre que cambió la historia del futbol mundial: 39 años de Lionel Messi”.

Por su parte, Messi recibió mensajes de figuras del deporte y de la Asociación del Futbol Argentino, así como comentarios de admiración por su decisión de entrenar en vez de exhibir una celebración privada.

“Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Messi publicó un video entrenando en el día de su cumpleaños portada

En este 24 de junio, la agenda política mexicana y el calendario deportivo internacional se cruzan en una coincidencia de cumpleaños que coloca a Sheinbaum y Messi bajo los reflectores, cada uno en su propio escenario.

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