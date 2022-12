“Un día con su mente sería fascinante”: Taylor Swift aseguró que le gustaría ser como Guillermo del Toro

Taylor Swift ha comentado en varias ocasiones lo mucho que admira a Guillermo del Toro. (Fotos: Gettyimages)

La famosa cantante, Taylor Swift ha mencionado en diversas ocasiones la gran admiradora que es del trabajo del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Y en esta ocasión, durante la sesión de preguntas y respuestas de Women in Entertainment Power 100 organizada por The Hollywood Reporter’s 2022, reveló que estaría encantada de intercambiar lugares con Del Toro por un día.

Se refirió al director como un verdadero genio y no paró de elogiar los grandes proyectos de distintos estilos que ha lanzado a la pantalla grande.

Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo. Un día con su mente sería fascinante

En otra ocasión Swift ya había comentado la gran inspiración que le provocaron los filmes del cineasta tapatío, esto sucedió durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), justamente cuando la cantante se encontraba promocionando su película All Too Well. Sus películas predilectas fueron La forma del agua, El laberinto del fauno y El espinazo del diablo.

Comenzó a explorar los alrgometrajes de Guilelrmo del Toro en 2020, mientras duraba el confinamiento internacional por la pandemia de covid-19, vio dos largometrajes del cineasta, los cuales hicieron que “todo mi mundo cambiara” aseguró emocionada Taylor.

La forma del agua es una película dirigida por Guillermo del Toro, lanzada en el año 2017. (Especial)

Recuerdo haber visto dos películas seguidas de Guillermo del Toro, El Espinazo del diablo y El Laberinto del Fauno, y todo mi mundo se convirtió en un cuento de hadas y bosque e increíbles criaturas. Estaba tan deslumbrada por estas películas

Asimismo mencionó que La forma del agua es una de sus películas favoritas de todos los tiempos. Pero la admiración rompió fronteras del arte y Taylor Swift agregó que estos trabajos del director de Pinocho la han influenciado también para hacer música y tener en mente algún concepto, tal fue el caso de su álbum Folklore, el cual realizó en medio de la pandemia.

Mientras tanto, los fans mexicanos siguen a la espera de que Taylor Swift incluya México en su gira de 2023. Los rumores de un posible concierto en el país comenzó a circular en redes sociales, luego de que se lanzara su álbum Midnights. Además, las suposiciones se han visto respaldadas por las publicaciones de Arturo Zaldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Enorme el nuevo álbum de Taylor Swift. Lavender Haze mi favorita hasta ahora”, escribió recientemente el también profesor de Derecho, pero esta no es la primera vez en que Arturo Zaldívar demuestra su admiración por la cantante estadounidense.

Hasta el momento, la intérprete de éxitos como Bad Blood y All to Well todavía no ha anunciado cuáles serán todas sus fechas para la gira de 2023, pero desde el pasado 17 de octubre, la tienda de Taylor Swift en Reino Unido anunció una importante sorpresa para las personas que apartaran su disco de Midnights.

Todavía no hay fechas confirmadas, sin emabrgo Taylor Swift podría pisar por primera vez México para 2023. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo/File Photo)

Fue la develación de los países a donde llegará su gira, tales como

-Reino Unido, Gran Bretaña y el norte de Irlanda

-Nueva Zelanda

-Francia

-España

-Países Bajos

-Italia

-Alemania

-Estados Unidos de América

-Canadá

-Singapur

