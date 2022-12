Diputados de Morena respaldaron la posibilidad de que Yasmín Esquivel presida la Suprema Corte

FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Diputados federales de Morena publicaron una carta abierta en la que defienden a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, ante la acusación de plagio de su tesis de licenciatura y exigieron se garantice el principio de presunción de inocencia.

Los legisladores solicitaron que el supuesto caso de plagio “no influya negativamente ni constituya una razón para evitar la posibilidad de que la ministra Esquivel sea considerada por sus pares, para presidir la SCJN”.

La diputada Evangelina Moreno Guerra señaló que “en México todos somos inocentes hasta que la autoridad facultada demuestre lo contrario. Por ello solicitamos que en el caso de Yasmin Esquivel la autoridad investigue y aclare y que los medios de comunicación dejen de atribuirse funciones de juzgadores”.

Los integrantes de la bancada de Morena en San Lázaqro consideraron como una campaña de desprestigio contra la ministra de la Corte, la cual es orquestada por diversos medios masivos de comunicación.

Aún cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció oficialmente y reconoció un alto grado de similutud entre la tesis presentada por YAsmín Esquivel en 1987 y un estudiante de derecho, que la presentó en 1986, los legisladores de Morena insistieron en mantener la presunción de inocencia, pues a decir de la actual integrante del máximo tribunal, ella fue la víctima de plagio.

“En estas épocas de infodemia, el riesgo que puede sufrir la reputación de una persona mediante la divulgación de noticias dolosas o imprecisas, o bien, sobre hechos no comprobados, constituye un grave problema de carácter ético en el funcionamiento de los medios de difusión masiva, entre ellos la prensa, el internet y las redes sociales”, expresaron Evangelina Moreno Guerra, Socorro Andazola Gómez y Manuel Alejandro Robles Gómez.

Los legisladores pidieron que sean las instancias legales competentes “las que se encarguen de investigar, dilucidar y deslindar cualquier situación relacionada con este asunto” y no permitir a “tribunales de la opinión pública” suplantar a las autoridades correspondientes.

Por ello pidieron esperar a las investigaciones que competen a la Facultad de Derecho y de la FES Aragón, para determinar si existió plagio en la tesis de titulación de Yasmín Esquivel como licenciada en Derecho, o por el contrario, ella fue plagiada, como sostiene la ministra.

“Si se trata de algún error metodológico en la elaboración de la investigación, o en su caso, si hay alguna conducta irregular atribuible a la ministra, o bien, si incluso existen elementos para poder determinar si ella misma pudo haber sido víctima de plagio”.

Título profesional de Esquivel no estaría en riesgo

El ex abogado general de la UNAM explicó que el título de Esquivel Mossa “es intocable por una razón: porque no tiene facultad ninguna autoridad universitaria para invalidar un título, menos aún cuando este título en todo caso ha quedado firme, no sólo porque deriva no de una tesis presentada, que es un requisito de procedibilidad para hacer el examen profesional”.

El abogado constitucionalista señaló que la resolución que pueda tomar la UNAM, a través de la FES Aragón, tendrá incidencia únicamente en la opinión pública, pues solo servirá para aclarar el asunto y no tendrá carácter vinculatorio.

Cabe recordar que la FES Aragón pidió a las personas involucradas en este caso presentar sus comentarios a más tardar al mediodía de este 29 de diciembre de 2022, además podrán hacerlo por correo electrónico, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer públicamente dichas posturas.

