Lucía Méndez no regresará a Siempre Reinas por la demanda contra Sylvia Pasquel y Laura Zapata

Lucía Méndez decidió no formar parte de la segunda temporada de Siempre Reinas, así lo anunció en su cuenta de Instagram, esto como consecuencia del proceso legal que interpuso en contra de Sylvia Pasquel y Laura Zapata, sus ahora ex compañeras de la serie.

En su comunicado dirigido a los medios de comunicación, sus fans y el público en general se pudo leer lo siguiente:

“Por medio del presente hago de su conocimiento de manera oficial que he decidido no participar enla segunda temporada de Siempre Reinas. (...) es del conocimiento público que existe un recurso legal actualmente derivado de las numerosas faltas de respeto y ataques a mi persona en medios de comunicación y redes sociales de parte de dos de mis compañeras en el proyecto el cual sigue en manos de mi equipo legal”

Y es que hace unas semanas, Sylvia Pasquel y Laura Zapata fueron demandadas por haber llamado “desempleada” a la protagonista de telenovelas como Tú o nadie.

La decisión de Lucía Méndez se dio a pesar de que la producción de la serie e incluso Netflix tuvieron divesas conversaciones con ella para que aún así participara, pero la actriz optó por retirar su participación, ya que se hubiera visto obligada a interactuar con sus ex colegas a quienes demandó.

Además, indicó que ella se estaba poniendo en primer lugar para procurar sus sentimientos y su integridad.

“Hace unas semanas Nippur Media, los encargados de la producción de esta serie, se reunieron conmigo para expresarme su intención de realizar nuevamente este formato en su segunda temporada (...) cabe mencionar que también Netflix la plataforma encargada de lanzar Siempre Reinas al mundo estuvo en conversaciones conmigo y con mi equipo de management sin embargo es imperativo para mi persona darle prioridad a mi tranquilidad, mi paz interior y sobre todo a mi salud fisica y emocional”, escribió.

Además, Lucía Méndez aprovechó para desearle feliz navidad a sus seguidores en Instagram y se dijo agradecida por las demostraciones de cariño y admiración durante los 50 años que lleva de carrera artística:

Después de 50 años de exitosa trayectoria siempre con el interés de empresarios, televisoras ymedios de comunicación y sobre todo el cariño de mis fans y de mi público en general habrá LuciaMéndez por mucho tiempo más si Dios lo permite.

Por qué Lucía Méndez demandó a Laura Zapata y Sylvia Pasquel

A través de un comunicado de sus representantes legales, Corporativo Jurídico Doxa, este jueves 15 de diciembre Lucía Méndez dio a conocer que decidió iniciar acciones legales en materia civil, penal y administrativa en contra de sus compañeras de Siempre Reinas, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, quienes habrían afectado su imagen con las declaraciones que han hecho en su contra desde hace más de un mes.

“Se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a las buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto al mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez La Diva de México, por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel”, se lee al comienzo de la misiva.

Hacia el 13 de diciembre, Lucía Méndez había dicho que las críticas de sus ahora ex compañeras le tenían sin cuidado. “No quiero hablar de eso, yo no necesito hablar de nadie para ser tendencia ni para tener interés. El público me recibió de pie, yo no necesito dañar a nadie ni hablar mal de nadie para salir con éxito en la vida”

