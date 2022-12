Lucía Méndez reaccionó a las críticas de Sylvia Pasquel: “A mí no me importa”

Lucía Méndez respondió a las críticas de sus compañeras de "Siempre Reinas" tras ser llamada "desempleada" (Instagram/@luciamendezof/@sylviapasqueloficial)

Luego de que Sylvia Pasquel respaldara a Laura Zapata en sus críticas a Lucía Méndez por cómo se comportó en el programa Siempre Reina, la protagonista de Colorina les respondió, asegurando que ella no necesita hablar de otras para ser tendencia.

Desde que Lucía Méndez, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera protagonizaron la serie de telerrealidad Siempre Reinas se han envuelto en diferentes discusiones por el comportamiento de la intérprete de Corazón de Piedra.

Y es que a lo largo del programa, Lucía cuestionaba a sus compañeras por sus logros y se comportaba como “diva”, según las otras actrices. La primera en criticarla fue Laura Zapata, quien la señaló por ser la única entre ellas que no ha vuelto a la televisión.

Recientemente, Sylvia Pasquel se sumó a estas críticas y llamó “diva desempleada” a Méndez.

En este contexto, la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar fue cuestionada por la prensa acerca de los comentarios de sus compañeras de Siempre Reinas, y aunque en un principio se negó a hablar del tema, sí aprovechó para también criticarlas.

“No quiero hablar de eso, yo no necesito hablar de nadie para ser tendencia ni para tener interés. El público me recibió de pie, yo no necesito dañar a nadie ni hablar mal de nadie para salir con éxito en la vida”

"Siempre Reinas" lejos de unir a las artistas, inició un conflicto entre ellas (Netflix)

A pesar de que la prensa insistió en preguntar sobre los comentarios de Sylvia y Laura Zapata, Lucía se negó a hablar directamente, pero hizo hincapié en que no hablaría de ellas porque no necesita hacerlo para llamar la atención.

“A mí no me importa, yo no necesito insultar o agredir a nadie para ser tendencia o hacerme notar”, dijo la cantante, captada por la cámara de Sale el Sol.

Aunque actualmente las integrantes de Siempre Reinas no mantienen la mejor de las relaciones, Lucía Méndez confesó que debido al éxito que ha tenido el programa, ella no se cierra a ser parte de una segunda temporada y volver a cantar con ellas.

“Independientemente de todo, creo que siempre reinas ha sido un éxito, un suceso, la canción ha sido tendencia de 27 millones de visitas, 4 millones en iTunes, en YouTube. Es un éxito más en mi carrera”, se sinceró la cantante.

Cómo inició la enemistad entre Lucía Méndez y Laura Zapata

Desde los primeros episodios de Siempre Reinas, Lucía preguntó a Laura sobre el número de oyentes que tiene en Spotify, esto para enfatizar que ella tiene más de un millón, mientras que la hermana de Thalía no llega a mil.

Este comentario molestó a Zapata y desde entonces se dedicó a cuestionar las declaraciones que hacía su colega y también a criticarla por su actitud.

Según Laura Zapata, Lucía buscó hacer menos a sus compañeras en este show, pero al menos ella no se dejó y siempre cuestionó sus comentarios (Netflixlat)

El argumento que ha repetido Laura es que tanto ella como Lorena Herrera y Sylvia Pasquel están vigentes en el mundo del espectáculo porque continúan trabajando en televisión, cine y teatro, mientras que Lucía supuestamente no lo hace desde hace muchos años.

Lo que provocó que ahora la hija de Silvia Pinal también esté implicada en este conflicto fue que durante el más reciente episodio de Pinky Promise, Pasquel aseguró que ella no tenía tantos haters como Lucía.

Además, señaló que la protagonista de Tú o nadie “es una diva desempleada” y se merecía ese comentario por la forma en que ha criticado a sus compañeras.

