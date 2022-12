Por qué Eugenio Derbez llevó a José Eduardo y Vadhir con trabajadoras sexuales

El actor mexicano Eugenio Derbez (c) posa con sus hijos Vadhir (i) y Jose Eduardo (c) en el Egyptian Theatre de Hollywood, California (EE. UU.). EFE/ Armando Arorizo/Archivo

Eugenio Derbez es uno de los actores más renombrados en la industria del entretenimiento mexicano, pero un nuevo escándalo surgió después de que su hijo José Eduardo Derbez diera a conocer que en una ocasión el cineasta lo llevó junto a su hermano Vadhir con trabajadoras sexuales por una peculiar razón.

Fue durante una entrevista para el canal de Yordi Rosado en YouTube, donde el conductor de Miembros al aire narró la ocasión en que acudió junto a su progenitor a la calle de Sullivan en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México, lugar conocido porque ahí se reúnen algunas trabajadoras sexuales en el transcurso de la noche.

“Con mi papá nos llevó a ver mujeres de la vida galante, pero nada más fue de véanlas”, comenzó a contar José Eduardo.

En este sentido, el joven recordó que en aquella ocasión su padre les mencionó que la visita sería para que supieran cómo es que funcionaba eso y darles una breve plática de salud sexual.

“Recuerdo que me dijo mi papá: ‘Los voy a llevar’, me acuerdo que fuimos a Sullivan (...) hay un chingo (de trabajadoras), aparte hay hoteles ahí a ladito... digo, me han contado”, dijo el presentador a Yordi.

Según el relato de José Eduardo, tanto él como Vadhir iban a la expectativa de lo que podría suceder e, incluso, para no ser reconocido, Eugenio Derbez se fue camuflajeado en el automóvil.

“Entonces me acuerdo perfecto que íbamos en el coche Vadhir, mi papá y yo, peor mi papá ya era Eugenio Derbez, entonces ya iba con gorra y dice: ‘nada más los voy a llevar a esta calle para que las vean, pa que vean esto es una sexoservidora, hacen esto, ustedes siempre con condón, que lo hubiera aplicado mejor él”, señaló.

Tras pasar por el sitio, el famoso que dio vida por muchos años a Ludovico P. Luche le explicó a sus descendientes la importancia de usar protección para prevenir cualquier tipo de infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

“Si ustedes un día contratan a una, siempre con condón, cuídense, la chingad*”, contó.

De este recuerdo, José Eduardo rescató cómo vivió la experiencia y ahondó en que después, cuando llegaron a su casa, tanto él como su hermano platicaron de lo que acababan de experimentar.

“Me acuerdo que yo iba con una ventana abajo pegadito en el coche, no me acuerdo que edad tenía y yo las veía con los escotes, las faldas y yo iba fascinado. Me acuerdo que llegamos a platicar (...) estábamos felices”, rescató.

Previo a contar este momento, José Eduardo aseguró que sobre temas de salud sexual en realidad los aprendió junto a su madre, Victoria Ruffo.

“De sexo creo que aprendí con mi mamá y fue muy por arribita esa plática. Me acuerdo cuando empezamos la plática, pero según yo fue de: ‘¿si sabes de...?”, dijo.

Durante la plática con Yordi, el hijo de Derbez recordó que cuando su progenitora decidió casarse con Omar Fayad, él la apoyó, sin embargo nunca se sintió cómodo con llamarle “papá” a su padrastro.

“Yo tengo un papá, si quieres ausente, si quieres no lo veo tanto, lo que quieras, pero tengo un papá. Entonces siempre fue este rollo de no va a sustituir a mi papá, no quiero que vaya a sustituir a mi papá, ni quiero que me regañe, ni me va a castigar”, contó.

