Nuevo frente frío ocasionará lluvias y temperaturas bajo cero en el norte y noroeste de México. REUTERS / Jose Luis Gonzalez

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 20 entrará y se extenderá por el noroeste del país y asociado con una vaguada polar, ocasionará lluvias fuertes y chubascos sobre la región. En el sur y sureste, el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe también generará precipitaciones.

Continuarán lluvias y temperaturas bajo cero en México; posibles heladas en Chihuahua y Durango

Además, se prevé condiciones ideales para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California y Sonora.

SMN pronostica entrada de nuevo frente frío y evento del "Norte" de intensidad fuerte

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Chihuahua y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Onda gélida sobre mayor parte de México ocasionará temperaturas de hasta -15°C en estados del norte

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Colima, Michoacán y Guerrero, y de hasta 35° C en Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Campeche.. En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de hasta -5° C en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Clima en México para el 28 de diciembre de 2022. Foto: Conagua Clima

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Ambiente frío a muy frío al amanecer con heladas y bancos de niebla en partes altas de la región. Por la tarde, condiciones de cielo medio nublado; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 5 a 7 °C y de -5 a 0 °C en zonas altas que rodean al Valle de México, así como una temperatura máxima de 20 a 22 °C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de -1 a 1 °C y máxima de 16 a 18 °C.

Península de Baja California: Para Baja California, cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales fuertes; ambiente frío y heladas al amanecer en zonas serranas, por la tarde ambiente templado. Para Baja California Sur, cielo medio nublado a nublado con chubascos y ambiente cálido durante la tarde.

Pacífico Norte: Para Sonora, cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales fuertes; ambiente muy frío a frío con heladas en zonas serranas al amanecer y ambiente cálido por la tarde. En Sinaloa, cielo con nubosidad dispersa, sin lluvia; ambiente fresco al amanecer y caluroso durante la tarde.

Pacífico Centro: Cielo con nubosidad dispersa en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a fresco, así como heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Michoacán.

Nuevo frente frío ocasionará lluvias y temperaturas bajo cero en el norte y noroeste de México. Foto: Gabriela Pérez/ Cuartoscuro

Pacífico Sur: Cielo parcialmente nublado; ambiente frío con posibles heladas en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas, así como templado en zonas costeras. Por la tarde, nublado con lluvias aisladas en la región y ambiente cálido a caluroso, principalmente en zonas de Guerrero.

Golfo de México: Cielo con nubosidad dispersa y ambiente frío a fresco durante la mañana; posibles heladas en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz; ambiente templado sobre costas de la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y nublado con lluvias aisladas en Veracruz. Sin lluvia en Tamaulipas y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con probabilidad de chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Campeche y Yucatán. Por la mañana, ambiente fresco, así como cálido por la tarde.

Mesa del Norte: Para Chihuahua, cielo nublado la mayor parte del día con chubascos. En el resto de la región cielo con nubosidad dispersa, sin lluvia. Ambiente muy frío a frío al amanecer y heladas sobre sierras; además de gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Ambiente templado vespertino.

Mesa Central: Cielo medio nublado la mayor parte del día sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente muy frío a frío, con nieblas y posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, principalmente en Morelos y en el suroeste de Puebla.

