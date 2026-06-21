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Ataque armado contra familia en Ciudad Juárez: dos muertos y dos menores de edad heridos

Por estos hechos no hay detenidos y la fiscalía inicio la investigación correspondiente

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Inseguridad Ciudad Juárez Chihuahua
Ataque armado contra familia, deja dos muertos y dos menores de edad heridos (especial)

Un hombre y una mujer murieron tras un ataque armado registrado durante la madrugada de este sábado 20 de junio en el poblado de Loma Blanca en el municipio de Ciudad Juárez, dos menores de edad, de apenas dos años y dos meses, también resultaron lesionadas por impactos de bala.

La madrugada de este sábado se registró este ataque armado en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Francisco Vázquez y Alejandro Domínguez, en el poblado de Loma Blanca, hecho que dejó como saldo dos personas sin vida y dos menores lesionadas.

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De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron hasta la vivienda y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el inmueble, provocando una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Como resultado del ataque, un hombre y una mujer, identificados como Noemí C. B. y Daniel J. S., ambos de aproximadamente 25 años de edad, perdieron la vida debido a las heridas provocadas por impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

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Una de las heridas es un bebé de meses

ataque armado contra familia Ciudad Juárez Chihuahua
El ataque armado contra familia fue en una casa de cartón y laminas (especial)

En el lugar también resultaron lesionadas dos menores de edad, una de apenas dos años y otra de dos meses, quienes presentaban heridas de bala y fueron auxiliadas por paramédicos para posteriormente ser trasladadas a recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de las menores ni el hospital al que fueron llevadas, mientras familiares y vecinos permanecen consternados por lo ocurrido.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de diversas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la zona y desplegar un operativo de seguridad. Entre las fuerzas que participaron en el resguardo del área se encontraban efectivos del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron vigilancia en el perímetro mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Minutos después arribaron agentes ministeriales adscritos a la Unidad de Delitos Contra la Vida, quienes iniciaron con las primeras investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena del crimen, donde fueron localizados diversos indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación como posibles evidencias del hecho violento.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la madrugada, lo que generó temor entre los habitantes de la zona. Algunos testigos indicaron que las detonaciones fueron continuas y que posteriormente observaron la llegada de unidades de emergencia y patrullas de seguridad.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado, aunque hasta el momento no se ha revelado información oficial sobre posibles responsables o el motivo de la agresión.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaban personas detenidas relacionadas con este hecho delictivo.

El caso ha causado indignación entre habitantes de Loma Blanca debido a que dos menores de edad resultaron heridas durante el ataque, situación que vuelve a poner en evidencia la violencia que afecta a distintas comunidades del municipio

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayor información sobre el avance de las investigaciones y el estado de salud de las niñas lesionadas.

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