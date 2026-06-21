Día del Padre: depresión, deudas y analfabetismo emocional, la crisis silenciosa que afecta a miles de hombres en México

En el marco del Día del Padre, existe una realidad menos visible que afecta a miles de hombres en México: depresión y estrés. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Mientras las redes sociales se llenan de felicitaciones, reuniones familiares y memes por el Día del Padre, existe una realidad menos visible que afecta a miles de hombres en México: la presión económica, los conflictos familiares, la depresión y una cultura de masculinidad que durante décadas les enseñó a callar sus emociones.

La salud mental masculina atraviesa un proceso de transformación. Lo que antes permanecía oculto bajo la idea de que un hombre debía ser fuerte, proveedor e incapaz de mostrar vulnerabilidad, hoy comienza a salir a la luz gracias a nuevas generaciones que buscan ayuda psicológica y hablan con mayor libertad sobre sus emociones.

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Datos difundidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México muestran que el 63.7% de los padres que solicitan apoyo emocional lo hacen por conflictos familiares, especialmente relacionados con la pareja, la crianza de los hijos y situaciones de violencia dentro del hogar.

Las cifras también revelan que el 12.5% de las consultas están vinculadas con crisis emocionales, procesos de duelo, desesperanza e ideación suicida, situaciones que en muchos casos se relacionan con la sensación de no cumplir con las expectativas asociadas al rol paterno.

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“En el Consejo Ciudadano reconocemos que la paternidad también implica retos emocionales y los papás merecen ser escuchados”, señaló Ramón Beltrán, secretario ejecutivo del organismo.

Uno de los principales detonantes de ansiedad y depresión entre los padres es la presión social de convertirse en el principal sustento económico del hogar. EFE/Alberto Valdés

La presión de ser proveedor

Especialistas coinciden en que uno de los principales detonantes de ansiedad y depresión entre los padres es la presión social de convertirse en el principal sustento económico del hogar.

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El temor a perder el empleo, las deudas, el aumento en el costo de vida y la responsabilidad de garantizar estabilidad a la familia suelen traducirse en estrés constante. Sin embargo, muchos hombres enfrentan estos problemas en silencio debido a patrones culturales que asocian la vulnerabilidad con debilidad.

Esta situación también alimenta lo que expertos describen como “analfabetismo emocional”, una dificultad para identificar, expresar y gestionar sentimientos como tristeza, miedo o frustración. En consecuencia, algunas emociones terminan manifestándose mediante irritabilidad, aislamiento o consumo problemático de alcohol.

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El temor a perder el empleo, las deudas, el aumento en el costo de vida y la responsabilidad de garantizar estabilidad a la familia suelen traducirse en estrés constante.

Una generación que ya no teme pedir ayuda

Aunque el estigma persiste, los datos reflejan un cambio importante entre los padres más jóvenes.

Según el Consejo Ciudadano, el 51% de los hombres que han solicitado contención emocional tienen menos de 40 años, un indicador que apunta hacia una mayor apertura para acudir a terapia psicológica y buscar acompañamiento profesional.

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“Los datos demuestran un cambio importante en la forma en que los hombres viven su paternidad, ahora, 8 de cada 10 padres buscan apoyo para sí mismos; lo que refleja que cada vez más hombres cuidan de su salud mental y emocional”, agregó Beltrán.

La tendencia coincide con el crecimiento de modelos de paternidad más participativos, enfocados en el vínculo afectivo con los hijos y alejados de los esquemas tradicionales basados únicamente en la autoridad o el sustento económico.

La depresión paterna, un problema poco visible

Otro fenómeno que comienza a recibir atención es la depresión posparto paterna. Estudios internacionales estiman que afecta aproximadamente al 10% de los padres.

A diferencia de las mujeres, los síntomas suelen pasar inadvertidos. El aislamiento, la apatía, la irritabilidad o el agotamiento emocional pueden aparecer durante los primeros meses posteriores al nacimiento de un hijo, especialmente cuando existen presiones económicas o falta de redes de apoyo.

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Dónde buscar ayuda gratuita en México

Para los padres que enfrentan ansiedad, depresión o una crisis emocional, existen servicios gratuitos de atención inmediata:

Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.

Línea de la Vida , operada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), disponibles en distintas entidades del país.

Desde 2018, el Consejo Ciudadano ha brindado atención a cerca de 800 mil hombres. La cifra refleja una realidad que durante años permaneció oculta: detrás de la celebración del Día del Padre también existen historias marcadas por ansiedad, desgaste emocional y la necesidad de ser escuchados.

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