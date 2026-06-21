México

Día del Padre: depresión, deudas y analfabetismo emocional, la crisis silenciosa que afecta a miles de hombres en México

Datos difundidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México muestran que el 63.7% de los padres que solicitan apoyo emocional lo hacen por conflictos familiares

Guardar
Google icon
Un hombre se cubre el rostro con la mano frente a una mesa con facturas y un dibujo. Una mujer y un niño están en el fondo
En el marco del Día del Padre, existe una realidad menos visible que afecta a miles de hombres en México: depresión y estrés. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Mientras las redes sociales se llenan de felicitaciones, reuniones familiares y memes por el Día del Padre, existe una realidad menos visible que afecta a miles de hombres en México: la presión económica, los conflictos familiares, la depresión y una cultura de masculinidad que durante décadas les enseñó a callar sus emociones.

La salud mental masculina atraviesa un proceso de transformación. Lo que antes permanecía oculto bajo la idea de que un hombre debía ser fuerte, proveedor e incapaz de mostrar vulnerabilidad, hoy comienza a salir a la luz gracias a nuevas generaciones que buscan ayuda psicológica y hablan con mayor libertad sobre sus emociones.

PUBLICIDAD

Datos difundidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México muestran que el 63.7% de los padres que solicitan apoyo emocional lo hacen por conflictos familiares, especialmente relacionados con la pareja, la crianza de los hijos y situaciones de violencia dentro del hogar.

Las cifras también revelan que el 12.5% de las consultas están vinculadas con crisis emocionales, procesos de duelo, desesperanza e ideación suicida, situaciones que en muchos casos se relacionan con la sensación de no cumplir con las expectativas asociadas al rol paterno.

PUBLICIDAD

“En el Consejo Ciudadano reconocemos que la paternidad también implica retos emocionales y los papás merecen ser escuchados”, señaló Ramón Beltrán, secretario ejecutivo del organismo.

Uno de los principales detonantes de ansiedad y depresión entre los padres es la presión social de convertirse en el principal sustento económico del hogar. EFE/Alberto Valdés
Uno de los principales detonantes de ansiedad y depresión entre los padres es la presión social de convertirse en el principal sustento económico del hogar. EFE/Alberto Valdés

La presión de ser proveedor

Especialistas coinciden en que uno de los principales detonantes de ansiedad y depresión entre los padres es la presión social de convertirse en el principal sustento económico del hogar.

El temor a perder el empleo, las deudas, el aumento en el costo de vida y la responsabilidad de garantizar estabilidad a la familia suelen traducirse en estrés constante. Sin embargo, muchos hombres enfrentan estos problemas en silencio debido a patrones culturales que asocian la vulnerabilidad con debilidad.

Esta situación también alimenta lo que expertos describen como “analfabetismo emocional”, una dificultad para identificar, expresar y gestionar sentimientos como tristeza, miedo o frustración. En consecuencia, algunas emociones terminan manifestándose mediante irritabilidad, aislamiento o consumo problemático de alcohol.

El temor a perder el empleo, las deudas, el aumento en el costo de vida y la responsabilidad de garantizar estabilidad a la familia suelen traducirse en estrés constante.
El temor a perder el empleo, las deudas, el aumento en el costo de vida y la responsabilidad de garantizar estabilidad a la familia suelen traducirse en estrés constante.

Una generación que ya no teme pedir ayuda

Aunque el estigma persiste, los datos reflejan un cambio importante entre los padres más jóvenes.

Según el Consejo Ciudadano, el 51% de los hombres que han solicitado contención emocional tienen menos de 40 años, un indicador que apunta hacia una mayor apertura para acudir a terapia psicológica y buscar acompañamiento profesional.

“Los datos demuestran un cambio importante en la forma en que los hombres viven su paternidad, ahora, 8 de cada 10 padres buscan apoyo para sí mismos; lo que refleja que cada vez más hombres cuidan de su salud mental y emocional”, agregó Beltrán.

La tendencia coincide con el crecimiento de modelos de paternidad más participativos, enfocados en el vínculo afectivo con los hijos y alejados de los esquemas tradicionales basados únicamente en la autoridad o el sustento económico.

La depresión paterna, un problema poco visible

Otro fenómeno que comienza a recibir atención es la depresión posparto paterna. Estudios internacionales estiman que afecta aproximadamente al 10% de los padres.

A diferencia de las mujeres, los síntomas suelen pasar inadvertidos. El aislamiento, la apatía, la irritabilidad o el agotamiento emocional pueden aparecer durante los primeros meses posteriores al nacimiento de un hijo, especialmente cuando existen presiones económicas o falta de redes de apoyo.

Dónde buscar ayuda gratuita en México

Para los padres que enfrentan ansiedad, depresión o una crisis emocional, existen servicios gratuitos de atención inmediata:

  • Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano: 55 5533 5533.
  • Línea de la Vida, operada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
  • Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), disponibles en distintas entidades del país.

Desde 2018, el Consejo Ciudadano ha brindado atención a cerca de 800 mil hombres. La cifra refleja una realidad que durante años permaneció oculta: detrás de la celebración del Día del Padre también existen historias marcadas por ansiedad, desgaste emocional y la necesidad de ser escuchados.

Temas Relacionados

Día del Padre2026Salud mentalPaternidadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ataque armado contra familia en Ciudad Juárez: dos muertos y dos menores de edad heridos

Por estos hechos no hay detenidos y la fiscalía inicio la investigación correspondiente

Ataque armado contra familia en Ciudad Juárez: dos muertos y dos menores de edad heridos

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 20 de junio

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 20 de junio

EN VIVO | Clima en México hoy domingo 21 de junio: así estará el tiempo durante el Día del Padre

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en México hoy domingo 21 de junio: así estará el tiempo durante el Día del Padre

¿Quién fue Eddie Valdivia? La muerte del colaborador clave de Bronco conmociona al regional mexicano

La agrupación mexicana confirmó el deceso a través de sus cuentas oficiales

¿Quién fue Eddie Valdivia? La muerte del colaborador clave de Bronco conmociona al regional mexicano
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Reportan desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, por enfrentamientos entre grupos criminales

Marina asegura 270 kilos de cocaína en Manzanillo, Colima

Esta es la razón por la que Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y Emma Coronel mantienen una disputa

Procesan a presunto integrante de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿Quién fue Eddie Valdivia? La muerte del colaborador clave de Bronco conmociona al regional mexicano

¿Quién fue Eddie Valdivia? La muerte del colaborador clave de Bronco conmociona al regional mexicano

Oliver Tree es recordado en México con imitador, Doctor Simi y emotivo adiós tras accidente en Brasil

La cantante e influencer Fabiola Martínez revela susto en vuelo: “Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse”

Es oficial, la película animada ‘Mi Amigo el Sol’ llegará próximamente a cines, con una apuesta por el talento mexicano

Gael García vuelve a la pantalla grande con la aclamada cinta ‘Magallanes’: cuándo y dónde ver

DEPORTES

Japón golea a Túnez en el partido 1000 de los Mundiales: los nipones ganaron de forma contundente en el Estadio Monterrey

Japón golea a Túnez en el partido 1000 de los Mundiales: los nipones ganaron de forma contundente en el Estadio Monterrey

Hugo Sánchez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros jugadores históricos mexicanos con un solo gol en Mundiales

Checo Pérez, el piloto mexicano que colocó a Guadalajara en la Fórmula 1

Esto es lo que necesita República Checa para avanzar a deciseisavos de final del Mundial 2026

Selección Mexicana subió posiciones en el ranking FIFA tras derrotar a Corea del Sur en el Mundial 2026