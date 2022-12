Andrea Escalona presentó a su bebé, reveló su nombre y contó el drama de su nacimiento

Pese a buscar dar a luz de manera natural, la conductora terminó sometiéndose a una cesárea (Captura Instagram: @andy_escalona)

Dos días antes de la Nochebuena, Andrea Escalona recibió un hermoso regalo, la llegada de su primogénito, fruto de su relación con Marco Estrada. El pequeño “Churrito”, como le ha apodado cariñosamente Andrea desde que se enteró que estaba embarazada, nació el pasado 22 de diciembre vía cesárea.

Ya nació “Churrito”, el primogénito de la conductora Andrea Escalona La colaboradora de “Hoy” se trasladó al hospital durante la madrugada del 22 de diciembre, pero al no encontrar habitación disponible tuvo que regresar a su casa VER NOTA

Aunque el fin de semana navideño la conductora del programa Hoy mantuvo un bajo perfil ante la llegada de su bebé, esta tarde la propia Escalona presentó al niño en sus redes sociales.

Fue en un par de postales donde la hija de la fallecida Magda Rodríguez mostró aspectos del nacimiento. En la primera imagen, aparece la flamante mamá todavía en la sala del quirófano mientras sostiene a su hijo por primera vez.

De este modo, la conductora del matutino acompañó la imagen con un texto en el que reveló el nombre de “Churrito”: “Nuestro bebé Emiliano Estrada Escalona. Bienvenido. Es un niño sano y bueno. Su papá y yo estamos más que felices, agradecidos y emocionados”, escribió.

Arturo López Gavito confesó que hará un libro sobre su participación en MasterChef Celebrity México El “Juez de Hierro” llegó a la final del programa, pero no consiguió el primer lugar VER NOTA

Andrea buscó que su parto fuera de manera natural, pero presentó algunas complicaciones que la llevaron a terminar en el quirófano. Al respecto así lo explicó la famosa de 36 años:

“Después de tratar 8 horas para tratar parto natural, las contracciones estaban fuertes y cero dilatación. La doctora decidió que lo mejor para los dos era cesáea”.

La ex conductora de TV Azteca también compartió lo que sintió la primera vez que tuvo a su pequeño entre sus brazos, momento en que, asegura, sintió la presencia de Magda Rodríguez: “Te escuché llorar, se me llenaron los ojos de lagrimas y felicidad. Cuando te vi por primera vez, te pusieron en mi pecho, jamás había sentido algo así. No encuentro palabras para describirlo. Un portal con Dios, agradecimiento, mi mamá ahí conmigo en todo momento. Como si el cielo y la tierra se hubieran mezclado por un momento”.

Paola Rojas recordó cómo recibía el Año Nuevo junto a Zague Su matrimonio terminó en 2018 en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad tras la difusión de un íntimo video del exfutbolista VER NOTA

Posteriormente, a través de sus historias de Instagram, la conductora publicó otra instantánea de Emilio, en la que se puede apreciar el rostro del recién nacido. La orgullosa mamá acompañó la imagen con el tema Índigo, de Camilo y Evaluna Montaner.

Por otro lado, a través de un video transmitido en el programa Hoy, Escalona dio detalles del nacimiento de su bebé: “Estoy con su sobrino Emilio Estrada Escalona que nació el 22 de diciembre, que pesó 2.9 kilos. Justamente nació a las 5:38 de la tarde, por cesárea y midió 50 centímetros de largo”.

En su mensaje, “Andy” se dijo agradecida con el público del matutino de Televisa y compartió su emoción al haberse convertido en madre por primera vez: “Estoy muy feliz, muy emocionada, gracias a todo el público de Hoy. Yo y mi pareja estamos felices con esta bendición”.

Asimismo compartió que, pese a que deseaba dar a luz de manera natural, finalmente el alumbramiento ocurrió exitosamente y sin contratiempos. “Querían que fuera parto natural pero fue cesárea. A veces uno tiene miedo, te pasan muchas cosas por la cabeza. Fue perfecto y solamente quería agradecer y quería compartir la mejor bendición”.

El nacimiento de Emilio llega luego de que hace pocos días, Escalona compartió una imagen donde luce su vientre desde una tina de baño y la acompañó con un texto donde cuenta que la idea de convertirse en madre siempre le hizo ilusión.

“Toda mi vida me he preparado para esto! Estoy tan emocionada. Yo sí era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de “Mafalda” que jugaba a las muñecas, quería al que comía y hacía popó, no puedo creer que ya voy a tener el mío!”, escribió entonces.

SEGUIR LEYENDO: