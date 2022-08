Alfredo Adame aseguró que no quiere ver a sus hijos ni en su funeral si no lo buscan antes

Alfredo Adame no quiere que sus hijos vayan a su funeral

Alfredo Adame nuevamente arremetió contra sus hijos, pues aseguró que no volverá a buscarlos para resolver sus problemas familiares y, si ellos no tienen la iniciativa, no quiere verlos ni en su funeral.

Luego de que el polémico actor le enviara a sus hijos un mensaje a través de las cámaras del reality Soy famoso, sáquenme de aquí y que después los invitara a comer con él el Día del Padre y ellos no aceptaran ir debido a que sabían que iba a haber prensa, Alfredo Adame aseguró que si ellos no lo buscan, la ruptura en su relación se quedará así.

En entrevista con Venga la Alegría, el histrión remarcó que Sebastián, Diego y Alejandro, los hijos que tuvo con Mary Paz Banquells, tendrán que acercarse a él si es que quieren pasar a darle el último adiós cuando se muera, pues ya no piensa volver a buscarlos.

En su momento, Mary Paz Banquells aseguró que Adame no había hecho ningún intento por volver a acercarse a sus hijos como él dijo (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

“Fue lo último que hice, yo no vuelvo a tocar ese tema. El día que quieran arreglarse conmigo, que vengan y me toquen a la puerta, no estoy pidiendo ni disculpas ni nada, ni voy a dar disculpas ni nada, pero el día que quieran que vengan y toquen a la puerta”, dijo.

Por ello que surgiera el tema de su funeral, pues, entre risas, dijo que no va a permitir que entren al lugar en donde le estén dando su último adiós.

“Y si se pasan 20 años, pues ni modo. Y si no vienen, el día que me muera no los quiero ver en mi... no quiero, no los van a dejar entrar a mi funeral ni a mi capilla ni a nada, que se vayan a la ching...”

Diego, el mayor de los hijos de Alfredo y Mary Paz, negó que su padre se hubiera acercado a él y comentó que él no estaba interesado en buscarlo (Foto: @marypazbanquells_oficial / Instagram)

Y es que desde hace varios años Alfredo Adame y sus hijos mantienen una muy mala relación, la cual ha llegado al punto en que no se hablan, sólo se mandan mensajes a través de redes sociales y programas de televisión.

El intento de reconciliación que tuvieron fue cuando el actor dijo en Soy famoso, sáquenme de aquí que quería sanar la relación con Alejandro, David y Sebastián porque él no se considera un mal padre.

Al salir del reality, le envió un mensaje a sus hijos para que comieran juntos el Día del Padre; no obstante, Sebastián había advertido que ninguno cedería si es que se daban cuenta de que su padre estaba planeando hacer de su reconciliación algo mediático, por lo que en el momento en que un reportero le llamó para confirmar que iría a la comida con Adame, decidió no aceptar la invitación.

Durante la Marcha LGBT+ Alfredo Adame no se dijo molesto por la negativa de Sebastián a encontrarlo, pero después arremetió contra todos sus hijos (Foto: Instagram/@sebas_gaymer13)

“Por parte del mensaje, sí me llegó, no lo contesté porque justo lo que yo le pedí, fue justamente lo que rompió. De hecho, enfatiza en ese mensaje que no va a ser en su casa, era la comida del Día del Padre, que va a ser en otro lado. A parte, un reportero me habló para decirme que si sí iba a estar ahí, entonces, ya sabía a lo que iba”, dijo Sebastián durante la Marcha LGBT+ celebrada el pasado junio.

Fue a partir de esto que Alfredo comenzó a negarse a intentar nuevamente acercarse a ellos, pues aseguró que él no tenía la intención de mediatizar su reconciliación.

Poco antes de que esto sucediera, el ex presentador de Hoy aseguró que Sebastián, Alejandro y Diego “no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre”.

