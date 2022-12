Silvia Pinal envió un mensaje a su nieta Frida Sofía

Frida declaró en 2021 que no creía que su abuela estuviera enterada de sus declaraciones contra Enrique Guzmán (Fotos: Instagram)

Silvia Pinal salió de fiesta el pasado viernes 2 de diciembre; la querida actriz acompañó a su amigo, el productor Sergio Gabriel, en su fiesta de cumpleaños, evento donde pudo compartir con la prensa algunos temas que le atañen sobre su vida privada.

La diva del cine nacional compartió su postura respecto a la polémica que protagoniza su nieta Frida Sofía, quien desde hace un par de años ha lanzado fuertes declaraciones que involucran a Enrique Guzmán, quien presuntamente habría realizado tocamientos indebidos hacia la influencer cuando era una niña.

Contrario a lo que la misma Silvia Pinal declaró hace meses, cuando expresó que mantenía comunicación con la hija de Alejandra Guzmán “a escondidas”, ahora la protagonista de El ángel exterminador negó tener cercanía con la también hija de Pablo Moctezuma.

Frida también se distanció de su madre, quien no respaldo la denuncia de la influencer contra el veterano rocanrrolero (Foto: Getty Images)

“No la he visto, ni sé nada de ella”, contestó la actriz de 91 años cuando fue cuestionada acerca de su polémica nieta, con quien según su respuesta no tiene ningún problema actualmente, pese a que la joven, quien reside en Estados Unidos, ha declarado en distintas ocasiones su repudio hacia la familia Pinal.

Silvia aseguró que siempre brindará su apoyo a la también instructora de fitness, si es que en algún momento la llega a necesitar: “Sabe que cuenta conmigo, porque yo a Frida la conozco y la quiero”.

Respecto al escabroso tema que ha dejado expuesta a la familia Pinal, la también productora teatral y ex diputada federal confesó que espera que la relación entre sus seres queridos se mejore pronto, pues está en contra de los conflictos. “Dios nos dará lo que quiere, y yo sí quiero que se pongan todos bien, que todos podamos tener una mano abierta y una sonrisa brillante”.

La joven de 30 años ha declarado recientemente que el proceso en contra de su abuelo materno sigue en pie (Foto: Instagram/@ifridag)

Asimismo, la veterana artista mexicana destacó que su estado de salud es óptimo, por lo que se mantiene de buen ánimo. “No, (estoy) estupenda, mi salud estupenda”.

Cabe recordar que en 2021, cuando Frida Sofía acusó públicamente a su abuelo materno, Enrique Guzmán, por presuntamente haberla “manoseado” desde los cinco años, la dinastía familiar comenzó a tambalear, pues uno de los momentos más recordados de los dimes y diretes fue cuando la matriarca Silvia Pinal compartió su comunicado.

“Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto”, colocó Pinal en ese entonces.

De igual manera, una oleada de controversia surgió alrededor, porque Silvia destacó posteriormente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que no había leído lo que Frida dijo contra su abuelo porque “seguramente son cosas falsas”.

A esto, la nieta de la famosa salió a mencionar que efectivamente la protagonista de Mujer casos de la vida real no estaba del todo enterada de la situación y la defendió.

“Claro que no está enterada y prefiero que ni lo sepa. (Luis Enrique Guzmán) Está tras la cámara manipulando a mi abuela. Yo sé quién es mi abuela y sé que si supiera de mi caso opinaría muy diferente, pero me da miedo que le duela, así que mejor así”, señaló Frida Sofía en aquel entonces.

Según Frida, su abuelo "la manoseó" desde los cinco años, razón por la que ahora ha emprendido acciones legales (Fotos: @eguzmanoficial / Instagram - @ifridag / Instagram - @silvia.pinal.h / Instagram)

Respecto al proceso legal que la también cantante interpuso contra su abuelo, se conoce que sigue en pie, y recientemente unas nuevas declaraciones de Frida dieron de qué hablar, pues también lo señaló de presunto asesinato. Y es que según contó, hace un tiempo habría estado involucrado en la muerte de un mesero de quien no dio más detalles.

“Se debería de preocupar también, digo ya sé que es un narcisista, psicópata que no tiene empatía y que no siente absolutamente nada, pero por qué no se pone a hablar de las vidas que debe, a la gente que mató, al mesero, a ver, por qué no habla de todas esas cosas. A mí me vale lo que diga, es un cerdo y él lo sabe”, se le escuchó decir a Frida Sofía en un audio presentado en el programa De primera mano.

