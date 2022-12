Luis Felipe Tovar condenó el homicidio de los hermanos Tirado: “Me alarma la descomposición social”

Luis Felipe Tovar lamentó el homicidio de los hermanos Tirado, quienes fueron hallados sin vida en un domicilio en Roma Norte (Foto: Instagram)

El pasado 18 de diciembre se reportó el hallazgo de tres cuerpos masculinos en un domicilio de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX, tras ello se identificó que los cuerpos correspondían a los hermanos Jorge y Andrés Tirado, quienes habían estado reportados como desaparecidos desde el viernes 16.

Caso hermanos Tirado: qué desató el problema que terminó con el múltiple asesinato En el inmueble donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de las tres víctimas habitaban otras personas que presuntamente fueron responsables del crimen VER NOTA

Según reportes, los cadáveres de los hermanos presentaban signos de violencia y se dio a conocer que la tercera víctima fue el tío abuelo, identificado como José González, de 73 años de edad.

Para el lunes 19 de diciembre el vocero de la FGJ CDMX, Ulises Lara compartió más detalles sobre el caso y dio a conocer que fue la tía de los hermanos la única sobreviviente en la matanza.

Luego de que los cuerpos de los hermanos fueran sometidos a distintos análisis, fueron entregados a sus familiares (Infobae México / Jovany Pérez)

“En el lugar se brindó auxilio a una mujer adulto mayor, quien señaló que, de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, habían sido privados de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas”, comentó Lara López.

Los hermanos Tirado y la balacera en un despacho de abogados: los crímenes que marcaron a la Colonia Roma en 2022 Una de las zonas más populares de la alcaldía Cuauhtémoc fue escenario de un triple homicidio en dos ocasiones este año VER NOTA

Jorge Tirado tenía 34 años y se dedicaba a la música y al medio del entretenimiento, trabajaba como representante del artista Augusto Bracho. Su hermano Andrés Tirado tenía 27 años y era actor de teatro.

La tragedia que aún continúa en averiguaciones, en la cual se han detenido cuatro personas y que tendría como móvil la disputa de la propiedad ubicada en la calle Medellín, causó revuelo en el medio del espectáculo, dado el hecho de que ambos fallecidos pertenecían al gremio.

El tío de los hermanos Tirado también fue víctima del escandaloso homicidio

Ahora, casi una semana después del crudo hallazgo, el actor Luis Felipe Tovar reaccionó al tema y lamentó lo ocurrido. Fue en un reciente encuentro con los medios cuando el reputado artista señaló su conmoción ante lo sucedido.

Los cuerpos de los hermanos Tirado fueron entregados a su familia tras el brutal asesinato de la colonia Roma El Instituto de Ciencias Forenses también entregó el cuerpo de José Luis, tío de ambos jóvenes que fue hallado junto a ellos sin vida al interior del inmueble ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc VER NOTA

“Me quedo tan sorprendido como ustedes, sobre todo cuando salen de la comunidad artística, cualquier joven, como tú dices, que le cortan el futuro, le cortan su visión de futuro, que se la aniquilan. Es muy lamentable que pase esto”, expresó el histrión.

Y es que dado que la situación que desencadenó la tragedia tendría que ver con una disputa familiar por hacerse de la casona ubicada en la colonia Roma Norte, Tovar lamentó que existan personas que sean capaces de causar tal daño por algo material, más aun cuando pueden existir otras instancias a las cuales acudir.

Pese a su prolífica carrera, el actor debutó en televisión cuando cumplió 20 años de trayectoria (Foto: Instagram/@luisfelipetovar)

“Pasó muy cerca de mi casa y eso me resulta verdaderamente escandaloso, que la gente se pelee por cuestiones de carácter material cuando, con una conversación, se puede solucionar todo, cuando hay recursos legales para que esto no pueda pasar”, señaló el actor de Santitos y Todo el poder.

Y es que por la edad de los fallecidos, el hecho resultó más impactante para Luis Felipe pues le hizo pensar en sus propios hijos, además destacó la pérdida, independientemente que se haya tratado de dos jóvenes dedicados al medio del entretenimiento y la cultura.

“Que les pase a estos dos jóvenes que tenían toda una vida por delante, no solamente porque pertenezcan a la comunidad artística. Yo hago la relación inmediata a la edad que tienen mis hijos y no me gustaría que algo así les pasara a ellos, nunca, a ningún joven”, añadió.

Tovar comparó la edad de los fallecidos con la de sus propios hijos

Luis Felipe reflexionó acerca de la situación social que se vive en el país, y destacó que corren tiempos en los que cualquier persona puede caer en el error de privar de la vida a otra persona, sin siquiera dimensionar las consecuencias.

“Me conmociona, me conmueve y evidentemente me alarma porque veo que hay una descomposición social donde la gente piensa que lo puede hacer, piensa que puede contratar a un asesino y se le hace muy fácil”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: