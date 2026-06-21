México

Fiesta de la FIFA en el Castillo de Chapultepec se llevó a cabo con apego a normatividad, afirma el INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó el pago de un millón de pesos por el evento de celebridades deportivas

Guardar
Google icon
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
El Castillo de Chapultepec, ubicado en el Distrito Federal de México, donde se llevó a cabo la famosa reunión de la FIFA.

Luego de que la fiesta de la FIFA previa a la inauguración del Mundial generara polémica e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada por el uso del Castillo de Chapultepec para un evento de esta talla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) salió a aclarar que el encuentro del pasado 10 de junio se realizó con apego a la normatividad vigente para el uso de espacios patrimoniales y que la organización internacional cubrió todos los costos.

El INAH confirma pago de un millón de pesos

El organismo federal precisó que el evento, organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación, implicó para la FIFA:

  • El pago de derechos de uso del recinto
  • Los costos de organización del evento
  • Un monto total superior a 1,000,000 de pesos

El INAH subrayó que el evento “cumplió con la normatividad aplicable para el uso de ese tipo de espacios y, por supuesto, con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial”.

PUBLICIDAD

Promover el patrimonio cultural de México ante el mundo

Según el comunicado del INAH, la actividad reunió a más de 200 representantes de distintos países con el objetivo de promover el patrimonio cultural de México en el marco de la Copa Mundial 2026.

La declaración abre un contraste con la política del Museo Nacional de Historia, operado por el INAH, donde se indica que el recinto solo admite actividades culturales, académicas o científicas, sin fiestas ni actos empresariales. (https://mnh.inah.gob.mx/servicios)
La declaración abre un contraste con la política del Museo Nacional de Historia, operado por el INAH, donde se indica que el recinto solo admite actividades culturales, académicas o científicas, sin fiestas ni actos empresariales. (https://mnh.inah.gob.mx/servicios)

El instituto describió al Alcázar como “testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional” y sede histórica de encuentros culturales, académicos y diplomáticos. La Secretaría de Cultura coordinó la logística del evento y representó al gobierno mexicano en la cita. El resto del gabinete no participó en la actividad.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que, en la página oficial del Castillo de Chapultepec se estipula el siguiente mensaje: “En el Museo se pueden realizar únicamente eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”. Lo que pone en duda el permiso que le fue otorgado a la FIFA.

Sheinbaum aclaró su participación: dio un saludo y se retiró

La jefa de Gobierno del país había explicado el 18 de junio que fue invitada a la cena, pero declinó. Aceptó únicamente dar un mensaje de bienvenida.

“Me invitaron a la cena y dije: “No, a la cena no quiero ir. No, no me corresponde estar ahí en el Castillo de Chapultepec”. Pero me dijeron: “Puede darle un mensaje a nombre de México a las personalidades que vienen al país, desde exjugadores de fútbol, y otras personas que participaron”. Y ahí dije: “Voy a ir a dar un saludo y una bienvenida”, declaró durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional.

Sheinbaum precisó que su estancia en el recinto duró solo unos minutos. “Entré al castillo. Por cierto, llegué un poco tarde porque tenía una reunión aquí. Entré al castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía: “Bienvenidos al mejor país del mundo. Aquí siempre son bien recibidos todas y todos”. Y me retiré. Ese fue el, la participación que tuve", señaló.

En la mañanera de este miércoles 18 de junio, la mandataria sostiene que el inmueble se arrienda desde hace años para distintos actos, tras la velada del 10 de junio previa al arranque del Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)
En la mañanera de este miércoles 18 de junio, la mandataria sostiene que el inmueble se arrienda desde hace años para distintos actos, tras la velada del 10 de junio previa al arranque del Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

La mandataria también aclaró que el Castillo de Chapultepec está disponible para renta al público en general mediante el pago de una tarifa, y que el costo aproximado de la renta ronda el millón de pesos.

Temas Relacionados

FIFAINAHClaudia SheinbaumCastillo de ChapultepecMundial 2026Copa del Mundomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Calderón exige a FIFA regalías para la familia del pato Merlín, el ícono viral del Mundial 2026

Tras su éxito, el expresidente Felipe Calderón exige a la FIFA que entregue regalías a la familia del ave

Felipe Calderón exige a FIFA regalías para la familia del pato Merlín, el ícono viral del Mundial 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Túnez fue goleado 5-1 por Suecia mientras que Japón llega tras empatar 2-2 ante Países Bajo en la primera fecha del Mundial 2026

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: La Nicholette, influencer que sobrevivió al Cártel de Sinaloa

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de junio: La Nicholette, influencer que sobrevivió al Cártel de Sinaloa

Detienen en Michoacán a sujeto investigado por homicidio en Tecámac, Edomex

El ahora detenido fue ubicado en Morelia

Detienen en Michoacán a sujeto investigado por homicidio en Tecámac, Edomex

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este sábado

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de junio: integrantes de la comunidad LGBT+ marchan sobre Paseo de la Reforma
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Vinculan a proceso a dos hombres detenidos con más de 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Reportan desplazamiento forzado en Apatzingán, Michoacán, por enfrentamientos entre grupos criminales

Marina asegura 270 kilos de cocaína en Manzanillo, Colima

Esta es la razón por la que Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y Emma Coronel mantienen una disputa

Procesan a presunto integrante de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Oliver Tree es recordado en México con imitador, Doctor Simi y emotivo adiós tras accidente en Brasil

Oliver Tree es recordado en México con imitador, Doctor Simi y emotivo adiós tras accidente en Brasil

La cantante e influencer Fabiola Martínez revela susto en vuelo: “Sentí que el avión descendía muy fuerte y de repente volvió a elevarse”

Es oficial, la película animada ‘Mi Amigo el Sol’ llegará próximamente a cines, con una apuesta por el talento mexicano

Gael García vuelve a la pantalla grande con la aclamada cinta ‘Magallanes’: cuándo y dónde ver

Tras su paso por México con concierto masivo en Parque Pushkin, Danny Ocean sorprende con lanzamiento de EP babylona blue

DEPORTES

Hugo Sánchez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros jugadores históricos mexicanos con un solo gol en Mundiales

Hugo Sánchez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros jugadores históricos mexicanos con un solo gol en Mundiales

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Checo Pérez, el piloto mexicano que colocó a Guadalajara en la Fórmula 1

Esto es lo que necesita República Checa para avanzar a deciseisavos de final del Mundial 2026

Selección Mexicana subió posiciones en el ranking FIFA tras derrotar a Corea del Sur en el Mundial 2026