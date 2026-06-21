Fiesta de la FIFA en el Castillo de Chapultepec se llevó a cabo con apego a normatividad, afirma el INAH

El Castillo de Chapultepec, ubicado en el Distrito Federal de México, donde se llevó a cabo la famosa reunión de la FIFA.

Luego de que la fiesta de la FIFA previa a la inauguración del Mundial generara polémica e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada por el uso del Castillo de Chapultepec para un evento de esta talla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) salió a aclarar que el encuentro del pasado 10 de junio se realizó con apego a la normatividad vigente para el uso de espacios patrimoniales y que la organización internacional cubrió todos los costos.

El INAH confirma pago de un millón de pesos

El organismo federal precisó que el evento, organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación, implicó para la FIFA:

El pago de derechos de uso del recinto

Los costos de organización del evento

Un monto total superior a 1,000,000 de pesos

El INAH subrayó que el evento “cumplió con la normatividad aplicable para el uso de ese tipo de espacios y, por supuesto, con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial”.

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Promover el patrimonio cultural de México ante el mundo

Según el comunicado del INAH, la actividad reunió a más de 200 representantes de distintos países con el objetivo de promover el patrimonio cultural de México en el marco de la Copa Mundial 2026.

La declaración abre un contraste con la política del Museo Nacional de Historia, operado por el INAH, donde se indica que el recinto solo admite actividades culturales, académicas o científicas, sin fiestas ni actos empresariales. (https://mnh.inah.gob.mx/servicios)

El instituto describió al Alcázar como “testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional” y sede histórica de encuentros culturales, académicos y diplomáticos. La Secretaría de Cultura coordinó la logística del evento y representó al gobierno mexicano en la cita. El resto del gabinete no participó en la actividad.

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Cabe destacar que, en la página oficial del Castillo de Chapultepec se estipula el siguiente mensaje: “En el Museo se pueden realizar únicamente eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”. Lo que pone en duda el permiso que le fue otorgado a la FIFA.

Sheinbaum aclaró su participación: dio un saludo y se retiró

La jefa de Gobierno del país había explicado el 18 de junio que fue invitada a la cena, pero declinó. Aceptó únicamente dar un mensaje de bienvenida.

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“Me invitaron a la cena y dije: “No, a la cena no quiero ir. No, no me corresponde estar ahí en el Castillo de Chapultepec”. Pero me dijeron: “Puede darle un mensaje a nombre de México a las personalidades que vienen al país, desde exjugadores de fútbol, y otras personas que participaron”. Y ahí dije: “Voy a ir a dar un saludo y una bienvenida”, declaró durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional.

Sheinbaum precisó que su estancia en el recinto duró solo unos minutos. “Entré al castillo. Por cierto, llegué un poco tarde porque tenía una reunión aquí. Entré al castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía: “Bienvenidos al mejor país del mundo. Aquí siempre son bien recibidos todas y todos”. Y me retiré. Ese fue el, la participación que tuve", señaló.

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En la mañanera de este miércoles 18 de junio, la mandataria sostiene que el inmueble se arrienda desde hace años para distintos actos, tras la velada del 10 de junio previa al arranque del Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

La mandataria también aclaró que el Castillo de Chapultepec está disponible para renta al público en general mediante el pago de una tarifa, y que el costo aproximado de la renta ronda el millón de pesos.