“Estoy vivo”: el desgarrador relato de André Marín tras pasar 45 días hospitalizado

Casi después de tres meses de ausencia y sin saber nada sobre André Marín, el comentarista deportivo reapareció en redes sociales para aclarar la situación personal que estaba atravesando y qué problemas de salud enfrentó estos meses que lo obligaron a dejar de conducir La Última Palabra de Fox Sports.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de YouTube, el periodista detalló todas las adversidades que tuvo que enfrentar estos meses y que lo llevaron a estar internado en un hospital por más de 40 días. En la grabación solo se pudo escuchar la voz de André Marín, pues las imágenes solo sirvieron para ilustrar todo lo que fue narrando.

Su mensaje fue publicado el 24 de diciembre con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad. En él, además de desear buenos deseos a sus seguidores, se tomó el tiempo para detallar todo lo que ha enfrentado y dio gracias por “estar vivo” ya que confesó que su vida estuvo en riesgo.

“Quiero dar gracias, gracias a la vida porque estoy vivo porque les voy a contar, en exclusiva, lo que pasó esté año. Donde estuve mucho tiempo, lamentable, en hospitales”, inició Marín.

De acuerdo con el comentarista de Fox Sports ingresó al hospital en el mes de noviembre para revisión de un tema de vértebras, pero ahí se contagió de neumonía, de tres variantes distintas, así que la enfermedad lo obligó a internarse en el hospital.

Según explicó en enero le realizaron una cirugía en el estómago, motivo por el cual también fue al hospital a revisión, ya que cabe recordar que anteriormente había padecido una enfermedad estomacal a causa de una bacteria llamada Clostridium Difficile. En aquellas visitas al centro de salud enfermó de neumonía.

“Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas, y que me revisaran la operación que me habían hecho en enero en el estómago. Y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus diferentes de neumonía, por lo cual estuvo en riesgo mi vida”, apuntó.

La neumonía complicó la vida de André Marín al grado que necesitó ser intubado porque los niveles de oxigenación bajaron considerablemente.

“Me entubaron, me hicieron gastrostomía... me hicieron absolutamente de todo. Estuve 45 días metido en el hospital”, agregó.

Fue a finales de septiembre de 2022 cuando André Marín dejó de aparecer en La Última Palabra de Fox Sports. Por motivos de salud, el analista deportivo tuvo ausentarse del foro del canal y pausar su carrera profesional. Sin embargo, estuvo activo en sus cuentas en redes sociales para compartir información sobre la agenda deportiva.





