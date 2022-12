El sorprendente antes y después de Karely Ruiz, Kimberly Loaiza, Mona y otras famosas influencers

Karely Ruiz, Kimberly Loaiza, Mona son de las influencers más comentadas en redes sociales (Fotos: Instagram/@monaygerosw/@karelyruiz/@kimberly.loaiza)

Las redes sociales han permitido que otro tipo de personas debuten en el mundo del entretenimiento y sean potencialmente conocidas en la internet. Sin embargo, el estar expuestas ante la mirada pública de millones también ha provocado que más de uno indague en su pasado, aún cuando eso no sea muy del agrado de las nuevas estrellas.

Algunas de las influencers más populares del momento han sido conocidas después de algunos cambios estéticos a los que han sido sometidas, ya sea por dietas y una rigurosa rutina de ejercicios o pasando por el bisturí de importantes cirujanos plásticos. Sin conocer el trasfondo de cada una de ellas, su paso ha generado grandes impresiones en las mismas plataformas sociales que las vieron debutar.

Karely Ruiz

Ella es una de las modelos mexicanas más famosas de OnlyFans y que mayores ganancias genera en la polémica plataforma de pago. En repetidas ocasiones ha confesado que decidió someterse a varias cirugías estéticas para lograr sus pronunciadas curvas y mejorar su autoestima, algo que le ha permitido vender fotos para adultos -siendo principal ingreso- o incluso trabajar como conductora en el programa Es Show de Multimedios.

La primera cirugía que la modelo decidió realizarse fue una liposucción, a la cual la llaman lipoescultura ya que consiste en reducir la grasa del abdomen y moldear otras zonas del cuerpo, como los glúteos. Después, reveló que no se sentía cómoda con su nariz, y aunque siempre se ha considerado bonita, decidió operársela para hacerla más delgada y respingarla un poco. Por último, se realizó un aumento de senos que le costó cerca de 60 mil pesos, según lo confesado por ella misma.

“Quería mejorar mi autoestima, digo, no estaba mal, natural, pero entras a la tele, ves a todas operadas y dices: ‘¿Por qué yo no?’, pero mi cuerpo natural me gustaba mucho (...) Me ayudaron. También, no solo es de operarte, es de cuidarte, mantenerte, el ejercicio”, expresó.

Mona

La influencer mexicana que en los últimos meses ha ganado popularidad en TikTok gracias al contenido que realiza junto a su pareja Geros, es otra de las virales estrellas que han tenido una gran transformación física previo a su debut en internet.

Posiblemente muchos la conocieron en los últimos días debido a una gran polémica: ser la aparente tercera en discordia entre Santa Fe Klan y Maya Nazor. Los rumores se basaron en fotografías y videos donde se les puede ver interactuando en una fiesta, de hecho, la propia influencer habría transmitió en vivo una plática que tuvo con el rapero sobre sus bebidas alcohólicas favoritas.

Aunque de manera pública Mona no ha confesado cuáles son los procedimientos a los que se habría sometido o estaría trabajando, su radical transformación ha sido tema de conversación en redes sociales.

Yeri Mua

Yeri Cruz Varela es una de las nuevas grandes celebridades de redes sociales que incluso han logrado ya participar en conducciones de MTV como la de sus premios Miaw. Transparente, la influencers ha hecho del dominio público el tipo de intervenciones estéticas a las que se ha sometido para tener un cuerpo de impacto.

La joven se sometió a una liposucción, transferencia de grasa y aumento de senos. La intervención fue realizada en Colombia, un lugar donde la mayoría de los famosos acude para trabajar aquello que no les gusta de su cuerpo.

Kimberly Loaiza

La pareja de Juan de Dios Pantoja es una de las celebridades del norte de México más controversiales pero con grandes números en redes sociales. La también cantante es una de las mexicanas más seguidas en Instagram, contando actualmente con más de 36 millones de fans.

La también youtuber se hizo tres cirugías a la vez, la de aumento de senos, así como una liposucción y lipotransferencia, novedoso método que consiste en usar el exceso de grasa no deseado a partes como glúteos y muslos, esto para moldear la figura.

Jacky Ramírez

Algunos la ubican por ser una de las más grandes y polémicas estrellas del reality show de MTV México Acapulco Shore, otros cuantos por su fama en OnlyFans, pero la vieja escuela de la televisión abierta la recuerda por su participación en el viral programa Enamorándonos.

Sincerándose en más de un confesionario del programa que le dio fama nacional a Karime Pindter y Manelyk González, la influencer tiene varias cirugías, entras las que destacan los senos y la nariz.

Lupita Cardoza

En medio de una gran controversia por su decisión, la influencer se realizó una cirugía de manga gástrica, procedimiento que consiste en que un cirujano extrae parte del estómago y construye un tubo estrecho con el resto para dejar su esté mucho más pequeño que antes.

Ante los señalamiento, Lupita Cardoza ha externado en su canal de YouTube: “‘Qué no te amabas tanto y fomentabas el amarnos?’, el hecho de que yo me haya hecho esto no quiere decir que me odie o que no me ame. Este es el consejo que les doy a todas: antes de cambiar algo de ti, tienes que aprender a querer y amarte, estar segura de ti misma porque de nada va a servir tus mil cirugías si no te sientes cómoda con lo que eres”.

La Jenny

Antes conocida como La Jenny 69, la influencer se hizo viral en 14 segundos con un video que le bastó para que se convirtiera en la más popular de algunas redes sociales. Aunque los temas sobre los procedimientos estéticos son casi un secreto, actualmente es una de las exponentes del subgénero “Korrido Kitsch” más importantes, teniendo más de un sencillo en grandes casas de streaming.

