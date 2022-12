Santa Fe Klan habría terminado su romance con Maya Nazor por Mona; así respondió la influencer

Mona hizo frente a las especulaciones. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Santa Fe Klan se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales desde que Maya Nazor confirmó su separación tan solo seis meses después del nacimiento de su primogénito Luka. La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos, quienes no dudaron ni un minuto en cuestionar el trasfondo de su decisión. Aunque su insistencia fue arrasadora ambos padres primerizos optaron por no hacer más declaraciones al respecto y solucionar sus diferencias en privado.

Aunque han tratado de mantenerse al marguen de la situación, no pudieron evitar especulaciones y estar envueltos en un triángulo amoroso que pusieron sobre la mesa sus propios seguidores. Y es que según algunos internautas el intérprete de Cuidando el territorio habría terminado su romance con la madre de su hijo por una tercera persona en discordia.

Esta fue una de las fotografías que se viralizó. (Captura TikTok)

Se trataría nada más ni nada menos que de Mona, una influencer mexicana que en los últimos meses ha ganado popularidad en TikTok gracias al contenido que realiza junto a su pareja Geros. Los rumores se basaron en fotografías y videos donde se les puede ver interactuando en una fiesta, de hecho, la propia influencer habría transmitió en vivo una platica que tuvo con Santa Fe Klan sobre su bebidas alcohólicas favoritas.

“Mona y Ángel hacen bonita pareja”. “Santa Fe y Mona pegan más como pareja”. “Mona y Ángel si combinan”. “Que lindo le dijo ahorita ‘Te traigo unas’, que atento, que hermoso”. “Si la pone nerviosa”. “Los dos vienen desde abajo y son tan parecidos tan humildes y sencillos que serían la pareja perfecta”. “Se gustaron”, fueron algunas reacciones.

El rumor sobre su supuesta relación abrió un debate, mientras algunos se posicionaron a favor otras se mantuvieron en contra. Sin embargo, todo indica a que son solo especulaciones, pues fue Mona quien recurrió a sus plataformas para terminar de una vez por todas con el escándalo que la involucra.

Están diciendo que Santa Fe dejó a Maya por mí, eso es mentira, es totalmente mentira. No me corresponde a mí decirlo, pero no empiecen conmigo porque yo sí sé lo que pasó...

Santa Fe Klan y Maya presentaron a Luka. (Foto: Instagram/@nazormaya)

Mona fue contundente y aseguró que no tuvo nada que ver en el rompimiento del rapero guanajuatense y la madre de su único hijo, pues el contenido que circula en redes donde aparecen juntos solo es parte de una convivencia que tuvieron en una fiesta donde también estaba su novio Geros.

Asimismo, aprovechó para contextualizar un poco la situación. Según contó, cuando coincidió con Santa Fe Klan lo cuestionó sobre su novia porque no estaba en la fiesta y él solo se limitó a decir que no había ido por el ambiente, pero no le dio más información al respecto. Fue tiempo después cuando se enteró que ya no estaban juntos como novios.

“Cuando yo fui a la fiesta ya se habían dejado. Ahora entiendo por qué cuando le pregunté a Santa Fe ‘¿Dónde está tu esposa?’ no la trajo, ya se habían dejado. Me dijo no la quise traer por estos ambientes, pero no, después ese mismo día me dijeron por qué... no hagan sus mitotes porque ni siquiera fui yo”, declaró.

¿Qué dijo Maya Nazor sobre su ruptura con Santa Fe Klan?

La influencer estaba transmitiendo en vivo en sus redes sociales cuando una seguidora la cuestionó sobre su noviazgo con el cantante de 23 años. Fue en ese espacio donde confirmó que actualmente no se encuentra pasando por un buen momento y, aunque no mencionó que ya no están juntos, dejó entrever que pusieron fin a su relación.

¿Qué pasó con Ángel? No quiero hablar de eso y sólo les pido mucho respeto tanto para él como para mí. El día que queramos hablar lo vamos a decir, no tengo más qué decir.

