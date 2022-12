Con una atrevida foto, Roberto Carlo anunció que se sometió a una reducción de pecho

Roberto Carlo tiene ginecomastia, por lo que decidió someterse a una cirugía de reducción de senos (Instagram/@robertocarlomx)

A unas horas de que comiencen los festejos por la Navidad, Roberto Carlo informó que se sometió a una cirugía para reducir el pecho, la cual por mucho tiempo había postergado; no obstante, lo que más llamó la atención de su anuncio fue la foto que compartió.

En la imagen que el actor publicó en su cuenta de Instagram se puede ver que está completamente sin ropa, de espaldas y solamente con una bata quirúrgica para pasar al quirófano.

Roberto acompañó la foto con un pequeño “Feliz Navidad”; en otra imagen posó arriba de la camilla. También escribió el mensaje con el que dio a conocer el procedimiento al que se sometió.

“Listo para mi cirugía. Mi auto regalo de navidad. No, no me voy a operar las nalgas. Me voy a hacer una reducción de pecho por Ginecomastia. Es el crecimiento de la glándula mamaria masculina. Durante muchos años le saqué a la cirugía. Pero aquí me tienen a punto de entrar al quirófano”

Algunos internautas reaccionaron a su fotografía divertidos y otros desearon que su cirugía fuera exitosa.

“¡Qué ocurrente!, ¡qué todooooo sea para bien!”, “Que los doctores sean eternos”, “Nuevas pompis”, “Que todo salga bien y que cada día te pongas más sabroso”, “Hospitalizada, ¡pero jamás derrotada!”, fueron algunos de los comentarios.

Después, ya en su camilla del hospital, el presentador de La Más Draga explicó que a pesar de que le preocupaba hacerse este procedimiento poco antes de que se celebre la Navidad, decidió hacerlo así por cuestiones laborales. También detalló que fue en Monterrey donde se sometió a esta intervención.

“Es una cirugía que me he querido hacer desde hace muchos años, es un tema con mis pechos, ya les contaré al ratito, y ya por fin tomé la decisión y este es el momento. Me dicen: ‘¿Por qué antes de Navidad?’, porque es el único día que puedo hacerlo. Tengo mucho trabajo afortunadamente y arranco el próximo año con mucho trabajo”, dijo el actor.

Horas más tarde, el actor dio a conocer que su cirugía fue exitosa y ya se encuentra en recuperación.

Roberto compartió esta historia al salir de la cirugía (Instagram/@robertocarlomx)

¿Qué es la ginecomastia?

Según explicó Mayo Clinic en su sitio, la ginecomastia es un aumento de tejido de las glándulas mamarias que se da en los hombres. Esto es causado por un desequilibrio de dos hormonas, estrógeno y testosterona, que a su vez puede deberse a diferentes motivos, desde medicamentos hasta trastornos en la salud.

Este crecimiento se puede dar en ambos senos, pero también en uno, causando que el pecho se vea desigual. Además de los síntomas físicamente evidentes, también puede haber molestias por la inflamación y sensibilidad en el tejido mamario.

La ginecomastia puede llegar a desaparecer sin un tratamiento, pero si persiste, existen medicamentos para tratarlo. Muchas personas deciden recurrir a la cirugía al ser una solución rápida.

Muchos usuarios compartieron en la publicación de Roberto Carlo que ellos también padecen de este crecimiento y les ha generado inseguridades con su cuerpo, por lo que se mostraron interesados en ver la recuperación del conductor.

“Yo me la quiero hacer, voy a estar al pendiente de tu proceso y en una de esas me animo”, “Me encantaría conocer tu proceso, yo sufro igual de ginecomastia y digo ‘sufro’ porque me ha causado a lo largo de mi vida inseguridad y no me he atrevido a la cirugía”, “A mí me pasa igual es algo que me incomoda”, fueron los comentarios.

