Anna Ferro confesó que está desanimada previo a Navidad: “Tengo la actitud de estar mejor”

Anna Ferro pasó un año muy complicado después de que su esposo, Fernando del Solar, falleciera en junio de 2022. Así, a casi seis meses de su deceso, la viuda del conductor de Venga la Alegría no sólo ha tenido que atravesar su duelo, sino también una serie de polémicas relacionadas con la familia del presentador.

Fue así que durante la mañana de este 24 de diciembre, Ferro apareció en sus historias de Instagram para confesar que previo a Nochebuena y Navidad no se encuentra en el mejor ánimo, sin embargo, remarcó sus intenciones de dar lo mejor de sí para sentirse bien.

“Como cuando tu estado de ánimo no está al cien, peor tienes la actitud de estar mejor, no importa como hagas, como salgas, ruedas de la cama e intentas hacer algo por ti”, comenzó a decir.

En el video se ve a la famosa con sus chinos sueltos, bien abrigada y en medio de una calle. En este sentido, Ferro destacó que sus seres queridos aceptaron acompañarla a dar un paseo con la finalidad de que pudiera despejar su mente.

“Así que voy a salir a caminar con mi familia, ya que me apoyan siempre en mis locuras, con un frío tremendo, pero vamos. No importa si combinas o no combinas, si te peinaste o no, aplica lentes, aplica una diadema pero sal”, explicó.

De igual manera, Anna aprovechó su momento frente a la cámara para exhortar a sus seguidores a tenerse paciencia y buscar estrategias cuando el estado de ánimo no fuera el más positivo.

“Lo más importante es amarte, cuidarte, no importa como lo hagas, actívate aunque sea un poquito, felicidades familia (...) hace un frío... felices fiestas familia”, concluyó.

Durante estos últimos días de diciembre, Anna Ferro ha compartido en sus redes sociales algunas publicaciones con motivo del cierre de año y dentro de ellas no ha faltado el contenido relacionado con Fernando del Solar.

Y es que en un reel que posteó la famosa en días pasados se puede leer: “Terminando un año sin ti... con aprendizajes”. Además, en las imágenes se ve al conductor argentino con su característica sonrisa y en compañía de Anna.

Los mensajes de apoyo para Ferro no han faltado y muchos internautas le han mandado todo el cariño posible para que pueda atravesar el dolor de la pérdida con mayor facilidad.

“Es tuyo, sigue siendo tuyo y será tuyo para siempre, porque el amor es estar en las buenas y en las malas”. “Que gusto me da que no olvides a afer, un excelente ser humano qu ya está con Dios descansado”. “Cuando se ama con la intensidad de ustedes, es difícil desprenderse de ese ser querido, tiempo al tiempo mi querida Ana Ferro, no caigas en los malos comentarios tu eres luz”, son algunas de las menciones que aparecen.

A mediados de diciembre, la instructora de yoga concedió una entrevista para Venga la Alegría donde se sinceró sobre su difícil proceso de duelo:

“Había llorado muchísimo y dije que se me hacía injusto, estaba despotricando, decía que era injusta la vida por lo que estaba yo pasando después de todo lo que habíamos vivido y compartido. Entonces estaba entre durmiendo cuando escucho y siento literal como mi brazo... como Fer me tomaba del brazo y me decía “Ana, aquí estoy, confía”, dijo.

