Actriz de Rebelde defendió a Poncho Herrera por no ser parte del reencuentro: “Es súper respetable”

(Instagram)

Los fans de Rebelde tienen sentimientos encontrados después de que los integrantes de la banda anunciaran que su regreso a los escenarios por fin se hará realidad en 2023 y, aunque esto podría ser una gran noticia, los fans de lo que fue una de las telenovelas juveniles más representativas hace algunas décadas quedaron con un sabor agridulce debido a que Poncho Herrera no será parte de la gira.

Ante esto, una ola de reacciones y memes se desataron contra el actor que no quiso volver junto a sus compañeros Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. No obstante, algunas figuras del mundo del espectáculo salieron en su defensa.

Tal fue el caso de Zoraida Gómez, quien también fue parte del elenco del melodrama en 2004, y quien aprovechó una entrevista con Hoy para dar su opinión sobre la contundente decisión de Alfonso Herrera.

“O sea, ya todo el mundo me está diciendo ‘¿qué onda con los boletos?’, espérense a mí todavía ni me han invitado, pero espero que me inviten. A mí me hubiese encantado que estuviera Poncho, pero ni modo. A mí me encantaría ir como invitada a verlo, sería muy feliz”, comenzó a decir la famosa.

Al ser cuestionada respecto a si pensaba que en parte, Herrera rechazó la invitación de formar parte de RBD porque le daba pena, la actriz ahondó que no veía esa versión viable.

Instagram @zoraidagomezmx

“¡Claro que no!, ¿cómo crees que se va a avergonzar de un proyecto tan importante mundialmente?, ¡imposible!”, sentenció.

Ya adentrada en el tema, Zoraida envió un mensaje al público y les pidió no arremeter contra el artista, pues aseguró que él era libre de decidir en qué proyectos colaborar y eso no lo hacía mejor o peor persona.

“Yo creo que es súper respetable, y es una de las cosas que en sí la telenovela siempre proyectaba que era el respeto a las decisiones personales y que de igual forma no hay porque tenerle menos o más cariño. Simplemente es una decisión que él está tomando·, comentó ante las cámaras del matutino de Televisa.

Finalmente, Gómez añadió que Poncho Herrera tiene una amplia trayectoria, por lo que él podía elegir sin problemas hacia que rumbo deseaba enfocar su carrera.

“Él considera que es lo más importante para su vida, pues está perfecto. La verdad es que le está yendo súper bien, ha hecho proyectos increíbles, entonces igual él no siente la necesidad de volver al pasado”, expresó.

Hasta el momento, Poncho Herrera no ha dado ninguna declaración respecto a por qué no piensa ser parte de Rebelde, sin embargo, hace unos días usuarios en Twitter arremetieron contra el famoso después de que utilizara sutilmente el nombre de la banda para promocionar una Organización de las Naciones Unidas.

Alfonso posteó un video sobre la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) de la cual es embajador:

“Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”, escribió el famoso.

Sin embargo, a pesar de que su publicación iba dirigida con una buena intención para concientizar sobre el apoyo a personas en vulnerabilidad en algunas partes del mundo, usuarios de esta red social no dudaron en arremeter contra el artista debido a que hizo referencia a Rebelde a pesar de que se negó a volver con sus excompañeros a la gira.

