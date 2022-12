Amaia Montero envió un mensaje a su público tras sufrir una crisis de ansiedad

Amaia Montero envió un mensaje con el que confirmó que no dejará la música (Europa Press)

Tras ser internada en una clínica debido a la crisis en su salud mental que estaba viviendo, Amaia Montero envió un mensaje con el que aseguró que se encuentra mejor, pero recuperándose y está dispuesta a regresar “con toda la fuerza”.

El pasado octubre, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh compartió una serie de mensajes e imágenes que preocuparon a su público, pues era sabido que en el pasado había tenido recaídas en la depresión que sufrió desde la muerte de su padre y esta parecía ser una de ellas.

Luego de que publicó una fotografía en la que no utilizaba maquillaje y tenía el cabello alborotado, además del mensaje “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de que me sirve la vida?”, no se tenía conocimiento sobre qué le sucedía, hasta que su hermana dio a conocer que Amaia sí estaba pasando por una muy complicada situación con su salud mental.

Esta fue la publicación con la que se prendieron las alarmas por la salud de la cantante (Instagram/@amaiamonterooficial)

Fue hasta el 23 de noviembre que finalmente se hizo público que la cantante había sido ingresada en una institución mental ubicada en Navarra, provincia de España, y que ya había sido dada de alta, pero continúo en silencio.

Finalmente, a un mes de que estuviera bajo el cuidado de su familia, este 22 de diciembre envió un mensaje al público a través del presentador Kiko Hernández del programa Sálvame. Montero aseguró que sí tiene intenciones de regresar a la música, pero por ahora continúa en recuperándose para poder volver en las mejores condiciones.

“Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo”

Hace unos días también declaró que prefería ser reservada en cuanto a situaciones personales como esta y enfatizó que estaba molesta porque la prensa había sido “bastante heavy” (pesada) con ella y su familia con tal de saber algo sobre qué le había sucedido.

Amaia Montero le deja un contundente mensaje a Kiko Hernández. Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/uQy64qq3Oz — Show España (@ShowEspana) December 22, 2022

La familia de la intérprete de Rosas no ha querido dar detalles acerca de qué fue lo que causó que la famosa tuviera esta crisis, inclusive su hermana pidió paciencia a la prensa, pues aseguró que en cuanto Amaia se recuperara, hablaría sobre lo que ha pasado en los últimos meses.

Sin embargo, según la revista ¡Hola!, lo que habría llevado a la española a ser ingresada en una clínica mental fue un fuerte cuadro de estrés y ansiedad a causa de los preparativos para su nuevo álbum.

Actualmente, pese a que se sabía que Amaia no utilizaría sus redes sociales durante su recuperación, en su perfil de Instagram, que fue donde se supo que no se encontraba bien anímicamente, ha tenido algunos cambios.

Hoy ya no se encuentran las últimas publicaciones que hizo, como las de su fotografía desaliñada en blanco y negro ni algunos mensajes previos con los que había comenzado a promocionar su próximo álbum.

La depresión de Amaia Montero

Según ha compartido en varias ocasiones la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, uno de sus primeros grandes quiebres en su salud mental fue cuando su padre falleció, en febrero de 2009. Desde entonces, la española ha tenido dificultades en recuperarse completamente.

En 2021 Amaia también se alejó de las redes sociales para desintoxicarse de los comentarios negativos que le llegaban en cada uno de sus posts en Instagram y que habían afectado seriamente su autoestima.

Durante aquella época se dedicó a enfocarse en la música y con estrictas rutinas de yoga.

