Productor de Amaia Montero desconoce el paradero de la cantante

La salud mental de Amaia Montero ha alarmado a sus seguidores tras la publicación de una imagen nada favorecedora para la estrella (Foto: Instagram/amaiamonterooficial)

El pasado 14 de octubre Amaia Montero causó la preocupación de sus fans tras la publicación de una imagen desconcertante y de un críptico mensaje que muchos interpretaron como un grito de auxilio por parte de la cantante española.

Y es que pocos días después de que anunciara su regreso a la escena musical, la ex integrante de La oreja de Van Gogh provocó el desconcierto de algunos de sus 480 mil seguidores en Instagram, pues colgó una fotografía de ella en blanco y negro donde luce demacrada, despeinada y con semblante triste.

Ese post que publicó dos veces, para borrar uno de ellos después, fue compartido por la artista de 46 años sin dar explicación alguna. Horas más tarde, compartió en su feed un video con el que recordó uno de sus temas de 2019, La boca del lobo, pero de su situación personal no ofreció detalles.

"Si la esperanza es lo último que muere, y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", es el mensaje que alarmó a los fans de Amaia (Foto: Instagram/@amaiamonterooficial)

La intérprete de La playa escribió en la caja de comentarios de su fotografía la frase “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida?”, Pero, eso no fue todo, ya que los comentarios uno de los seguidores, preocupado por la publicación, le preguntó: “Hola reina, ¿Cómo te sientes?” y Amaia le respondió simplemente: “Destruida”, lo que terminó por desatar la teoría de que la famosa se encuentra atravesando por un bajón en su estado emocional.

Eso no fue, todo, pues Amaia -quien fue abucheada en 2018 por presuntamente presentarse borracha a un concierto- contestó algunos comentarios de sus seguidores con frases incoherentes: lo mismo puso un corazón negro, que preguntó por Maléfica o responsabilizó a Pedro Sánchez y Jean-Marie Le Pen, lo que hizo preocupar aún más a sus followers.

Las alarmantes publicaciones continuaron en la sección de historias del Instagram: “Querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”, se leía en una publicación.

Junto a LODVG, Amaia alcanzó éxito mundial; dejó la banda en 2007 (Foto: Archivo)

Tanto muchos de sus fans como algunas celebridades mostraron su preocupación y le enviaron palabras de apoyo: “Resiliencia, compañera mía. Eres la Reina del Pop no lo olvides! Vamos!”, le escribió su compañera Diana Navarro; por su parte Pastora Soler anotó “Vamos Amaia compañera, eres grande, te admiramos, te queremos! Parriba!”.

Otra teoría que se difundió entre el fandom de la cantante es que probablemente su cuenta había sido hackeada por un intruso, que, queriendo perjudicarla, publicó una fotografía nada favorecedora.

Sin embargo, fue la hermana de Amaia quien confirmó que la cantante que fue líder de La oreja de van Gogh hasta 2007 se encuentra atravesando por un difícil momento de salud mental. Fue el programa español Espejo público quien logró contactar a Idoia Montero. “Amaia no está pasando por su mejor momento” expresó y agradeció el apoyo que ha recibido su hermana por parte de sus colegas.

En el programa de Antena 3, Idoia aclaró que ella no es la representante ni la vocera de su hermana, por lo que no es la persona indicada para responder sobre su situación a los medios de comunicación. “Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”.

Aunado a ello, el programa español Fiesta se puso en contacto con Marcelo Vaccaro, productor musical en América de la cantante. Según refirió el show, Marcelo pensó que la cuenta de Amaia había sido hackeada, y tras ello recibió una llamada de la artista a las 4 de la mañana, que por la hora no pudo ser contestada.

Por su parte El mundo informó que tras estos hechos, Marcelo no logró ponerse en contacto con Amaia, por lo que no conoce su paradero actual y la artista se encontraría desaparecida. “Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático”.

Nacida en País Vasco, Amaia es una de las exponentes de balada pop más importantes de la actualidad en gabla hispana (Foto: Europa Press)

Por su parte, el productor musical Aurelio Manzano descartó que la situación se trate de una estrategia de mercadotecnia para impulsar los próximos lanzamientos de Amaia. “Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”.

